Deux chercheurs vietnamiens reçoivent le Prix Tremplin ASEAN de coopération bilatérale en recherche

Deux chercheurs vietnamiens ont été récompensés lors de la cérémonie de remise du Prix Tremplin ASEAN de coopération bilatérale en recherche, organisée par l'Académie des sciences et le ministère français de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le 13 juin à Paris.

Cérémonie de remise du Prix Tremplin ASEAN de coopération bilatérale en recherche. Photo: VNA



Deux projets de coopération scientifique avec le Vietnam ont figuré parmi les projets distingués.



Tran Quang Hoa, enseignant à l'Université d’éducation de Hue, et Hoang Thi Giang, chercheuse à l'Institut vietnamien de génétique agricole, ont été récompensés pour leur travail de proximité et leur efficacité dans les projets de coopération avec la France.

Leurs projets sont menés, respectivement, avec le professeur Marc Chardin de l'Institut français de recherche scientifique et maître de conférences à l'université de la Sorbonne, et le professeur Stéphane Jouannic de l'Institut français de recherche pour le développement.

Les projets sont axés sur les études de mathématiques théoriques, et sur la recherche de gènes et de caractéristiques génétiques de variétés de riz de haute qualité résilientes au changement climatique.



Le Prix Tremplin vise à mettre en valeur les coopérations existantes entre des chercheurs français et des chercheurs de la zone ASEAN et leur offre une opportunité de les approfondir dans les années à venir.