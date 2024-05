Des peintures vietnamiennes exposées à la l'Affordable Art Fair de Londres

Les œuvres de 14 artistes vietnamiens ont été exposées à l'Affordable Art Fair 2024 qui s'est tenue à Londres du 8 au 12 mai, impressionnant les amateurs d'art britanniques et internationaux.

L'Affordable Art Fair a attiré cette année plus de 100 galeries exposantes du monde entier, présentant environ 1 000 œuvres. Avec des prix allant de 50 GBP (62,6 dollars) à 7 500 GBP, la foire proposait des œuvres d'art adaptées à tous les goûts et à tous les budgets.

Lors de la foire, trois galeries, à savoir Hanoi Art House, Thang Long Art Gallery et ArtBlue Studio, ont présenté des œuvres d'art vietnamiennes, notamment des laques, des huiles sur toile, des aquarelles et des peintures au feu de bois, attirant l'attention des collectionneurs et des visiteurs locaux et étrangers. Les artistes ayant des œuvres exposées sont Thanh Chuong, Phuong Binh, Bui Trong Du, Hoang Duc Duung, Nguyên Minh Son, Thanh Nguyên, Dinh Ngoc Thang, Ngô Van Sac, Vu Thu Hiên, Lê Quân, Nguyên Lâm, Phuong Quôc Tri, Liê Nguyên Huong Duong et Bui Van Hoan.

Le peintre Ngô Van Sac a déclaré que l'Affordable Art Fair 2024 où se réunissaient les amateurs d'art du monde entier, constituait une merveilleuse opportunité de promouvoir l'art vietnamien.

La foire a débuté il y a 25 ans dans le but d'en faire un lieu accessible, facile et joyeux où les gens viennent acheter des oeuvres d'art, a déclaré Jennifer Conner, directrice générale régionale britannique d'Affordable Art Fair.

La foire garantit toujours qu'au moins 30% des galeries participantes viennent de l'étranger, tout en créant des opportunités pour les nouvelles entreprises et les jeunes artistes émergents d'exposer et de vendre leurs œuvres, c'est donc une bonne opportunité pour les artistes internationaux, y compris vietnamiens de promouvoir l'art de leur pays.

Selon Hoa Angie, directrice de la Maison d'art de Hanoi, pour être présente à la foire, les œuvres d'art doivent être approuvées par les conservateurs du Comité d'organisation de la foire, ce qui est une preuve de la haute qualité des peintures vietnamiennes présentées à l'événement. Elle a souligné le potentiel de commercialisation de peintures vietnamiennes au Royaume-Uni et dans le monde, affirmant que participer à de grands événements comme l'Affordable Art Fair était une bonne occasion de présenter les peintures vietnamiennes aux amateurs d'art étrangers.

Geoff Carr, un collectionneur de Londres, a déclaré que son amour pour l'art vietnamien avait commencé il y a environ 10 ans lorsqu'il a visité une exposition près de Londres. Il a collectionné plus de 10 œuvres d’art vietnamiennes, affirmant que l’art vietnamien l’inspire vraiment. Il ne collectionne pas l'art vietnamien dans un but lucratif.

Il pensait que l’art vietnamien ferait une percée importante sur la scène mondiale et que dans quelques années, les prix des oeuvres et la valeur de l’art vietnamien augmenteraient considérablement en Occident, y compris au Royaume-Uni et aux États-Unis. -VNA/VI