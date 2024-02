Des localités accueillent les premiers touristes du Nouvel an du Dragon

Le vol numéro VN628, opéré par Vietnam Airlines, sur la ligne Don Mueang (Thaïlande) - Da Nang (Vietnam) a atterri le 10 février (premier jour du Nouvel lunaire 2024), à l'aéroport international de cette ville du Centre.

Après la cérémonie d'accueil de ce premier vol international de l’année lunaire, le tourisme de Da Nang a continué à accueillir les touristes nationaux sur le vol VN157 de Hanoï à Da Nang de Vietnam Airlines et le vol JX701 de Taipei (Taiwan, Chine) à Da Nang de Starlux Airlines.

Le même jour, Da Nang a aussi accueilli le navire de croisière international Dream Cruise, transportant à son bord plus de 1 800 touristes qui a accosté au port de Tien Sa.

En 2023, la ville de Da Nang a accueilli 22 navires de croisière avec plus de 18 000 passagers. La ville s'attend à ce qu'en 2024, plus de 45 navires de croisière arriveront au port de Tien Sa, transportant plus de 50 000 visiteurs.

Le même jour, le Comité populaire de la province de Quang Ninh (Nord) a organisé une cérémonie pour accueillir les premiers touristes à “débarquer” dans la baie d'Ha Long. Il s’agit de 298 touristes sud-coréens qui visiteront la baie d'Ha Long pendant 3,5 heures, à bord du navire Princess 666.

Un Sud-coréen à Ha Long. Photo : VNA



En 2024, Quang Ninh devrait accueillir plus de 60 navires. La province s'efforce d'attirer au moins 17 millions de touristes, dont trois millions de visiteurs internationaux.

Le matin du 10 février, à la gare de Phan Thiet, ville éponyme, le Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de la province de Binh Thuan (Centre) a organisé une cérémonie d'accueil des premiers touristes voyageant en train. Ce sont les 200 touristes du train SPT2 Saigon - Phan Thiet, dont 40 étrangers.

En 2024, Binh Thuan ambitionne d'accueillir 9,5 millions de visiteurs, dont 320 000 visiteurs internationaux et de réaliser des recettes touristiques de plus de 25 000 milliards de dongs (1,025 millions de dollars).

Le tourisme de la province de Ninh Binh (Nord) a aussi accueilli le 10 février les premiers touristes du Nouvel an du Dragon 2024. Ces touristes, en particulier les étrangers, sont très impressionnés par le beau paysage de Ninh Binh et l’hospitalité des locaux.

En 2024, Ninh Binh projette d'accueillir 7,5 millions de visiteurs, dont 900 000 visiteurs internationaux et d’atteindre les recettes touristiques de 8 250 milliards de dongs. - VNA/VI