Des gens expriment leurs condoléances au SG Nguyen Phu Trong

Le président de l'Assemblée nationale, Nguyen Phu Trong et des gens ethniques de la commune de Ngoc Phung, district de Thuong Xuan, province de Thanh Hoa, en janvier 2010. Photo : VNA

En apprenant la nouvelle du décès du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong, les cadres, les membres du Parti et les habitants dans l’ensemble du pays ont exprimé leur infinie tristesse de devoir dire adieu à une grande personnalité de la nation, un “commandant en chef du peuple”.

Exprimant son respect au secrétaire général Nguyen Phu Trong, le Dr Nguyen Huu Thinh, chef adjoint de la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation du Parti de la province d'An Giang (Sud) a souligné : "Le secrétaire général Nguyen Phu Trong est un leader de bon coeur, ayant une vision, une réflexion théorique exceptionnelle, une méthode de leadership scientifique, une direction résolue. Il a mené une vie simple. Il est un homme proche de compatriotes, de camarades, de collègues et de ses subordonnés. De nombreux chercheurs nationaux et étrangers, cadres, membres du Parti, habitants ont tous exprimé leur appréciation envers le secrétaire général".

Il a déclaré se souvenir toujours du conseil du secrétaire général Nguyen Phu Trong sur un membre du Parti. C’est une personne authentique, une personne honnête qui respecte l’honneur car l’honneur est la chose la plus noble du monde.

Le Quoc Cuong, directeur du département provincial de l'Information et de la Communication d'An Giang a affirmé : "La vie et la carrière du secrétaire général Nguyen Phu Trong démontrent toujours les meilleures qualités d'une véritable communiste, un leader exemplaire, sage, simple, dévoué à la cause révolutionnaire du Parti et un leader bien respecté du peuple vietnamien".

"Son décès est une perte énorme pour le Parti et le pays, laissant un chagrin sans fin parmi les habitants dans l’ensemble du pays. Les pensées, les points de vue, le style de leadership et l’éthique laissés par le secrétaire général Nguyen Phu Trong continueront d'être recherchés, compris et saisis davantage, en particulier dans le travail d’édification et de rectification du Parti'', a-t-il partagé avec émotion.

Nguyen Dinh Tan du hameau de Quyet Thang, commune de Dien Bich, district de Dien Chau, province de Nghe An (Centre) a déclaré : "Moi-même et de nombreuses personnes du hameau, nous sommes tristes et regrettons. Toute sa vie, M. Trong a consacré ses talents à la révolution, en particulier au travail d’édification et de rectification du Parti, pour construire un pays de plus en plus prospère et fort. Son décès est une grande perte pour le Parti et l'État".

Nguyen Minh Thang, membre de la Permanence, chef de la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation du Parti de la ville de Chi Linh, province de Hai Duong (Nord) a partagé : "Je suis et enregistre toujours les paroles et les discours présentés par le secrétaire général lors des conférences et de ses rencontres avec des électeurs. Je peux ressentir la proximité et le partage du secrétaire général avec les cadres et les habitants. J’ai bien étudié les livres du secrétaire général sur la lutte contre la corruption, la construction du Parti, les affaires étrangères, la diplomatie... Ces livres ont démontré l'intelligence, le courage, la réflexion stratégique, la direction étroite et le dévouement du chef du Parti envers les questions importantes du pays”.

Il a exprimé ses belles impressions par la déclaration du leader du Parti que l’homme ne vit qu'une fois, il faut vivre de manière significative, afin de ne pas avoir de regrets pour les choses déjà faites et que l'honneur est la chose la plus sacrée et la plus noble. La déclaration montre le tempérament d'un soldat révolutionnaire, un exemple de moralité et le cœur d’une personne dotée d’une forte personnalité dans le travail d’édification et de rectification du Parti, la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines. - VNA/VI