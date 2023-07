Des entreprises vietnamiennes sont prêtes à accélérer la production de vaccins contre la PPA

Selon le directeur général adjoint de la Compagnie nationale par actions de médecine vétérinaire (NAVETCO), Tran Xuan Hanh, sa compagnie a préparé toutes les ressources nécessaires en termes de main-d'œuvre, de matières premières et de machines pour accélérer la production de son vaccin contre la peste porcine africaine (PPA).



Avec ses ressources disponibles, la compagnie accordera la priorité à la réponse à la demande nationale, a-t-il affirmé.



Pour le marché étranger, selon une demande de la Dominique et avec l’autorisation du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, NAVETCO a envoyé une délégation en Dominique pour une vaccination pilote du vaccin NAVET-ASFVAC du 15 mai au 19 juin, avec 459 doses de vaccin injectées.

Les résultats de l'essai ont montré que le vaccin NAVET - ASFVAC était sûr et efficace sur 459 porcs vaccinés. Sur la base de ces résultats, la Dominique a suggéré que NAVETCO fournisse 2.500 doses supplémentaires pour une vaccination élargie à l'avenir.



De son côté, la compagnie vietnamienne AVAC a coopéré pour tester son vaccin AVAC ASF LIVE aux Philippines, avec 1.000 doses de vaccin.



Les résultats ont montré que le vaccin AVAC ASF LIVE était sûr et efficace pour les 1.000 porcs vaccinés. Ainsi, la Division philippine de la santé et du bien-être animal a proposé au gouvernement philippin d'autoriser officiellement l'importation et l'utilisation de 300.000 doses pour prévenir la PPA qui cause de lourds dégâts dans le pays.



La peste porcine africaine ne présente pas de danger pour la santé humaine, mais touche exclusivement les porcs domestiques et les sangliers. Néanmoins, elle se révèle en revanche extrêmement contagieuse et se transmet facilement. L’épidémie qui peut se révéler dévastatrice, tuant dans certains cas 100% des animaux infectés. -VNA/VI