Des dirigeants rendent hommage au Président Ho Chi Minh à l’occasion du 94e anniversaire du PCV

Vendredi matin, une délégation du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), de l’Assemblée nationale, de la présidence de la République, du gouvernement et Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, a rendu hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée, en l’honneur du 94e anniversaire de la fondation du PCV (3 février).



La délégation comprenait, entre autres, le Premier ministre Pham Minh Chinh, le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue, la permanente du Secrétariat et présidente de la Commission d'organisation du Comité central du Parti, Truong Thi Mai.



Une gerbe de fleurs portant l'inscription "Se souvenir à jamais du grand Président Hô Chi Minh" a été déposée.

La délégation est ensuite allée fleurir le Mémorial dédié aux Héros morts pour la Patrie dans la rue Bac Son. Sa gerbe de fleurs portait l’inscription ''Se souvenir à jamais des Héros morts pour la Patrie''.



Dans la même matinée, des délégations de la Commission militaire centrale, du Comité du Parti du ministère de la Sécurité publique…, sont également venues rendre hommage au Président Ho Chi Minh et aux Morts pour la Patrie.

Une délégation de Hanoï rend hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée. Photo: VNA

Le 3 février 1930, après près de 20 ans de recherche du chemin du salut national, Nguyên Ai Quôc (futur Président Hô Chi Minh), présida la conférence de fusion de trois organisations communistes en le Parti communiste du Vietnam.Cet événement important fut un tournant dans l'histoire vietnamienne, mettant fin à la crise dans la politique de salut national et dans l'organisation dirigeante du mouvement patriotique vietnamien au début du XXe siècle, et marquant le point de départ décisif pour la victoire de la révolution vietnamienne et le développement de la nation au cours des étapes ultérieures.