Des dirigeants laos apprécient les résultats de la coopération entre les forces policières Vietnam-Laos

Une délégation du ministère vietnamien de la Sécurité publique, conduite par son ministre Luong Tam Quang, a été reçue le 27 août à Vientiane par le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président lao Thongloun Sisoulith et le Premier ministre lao Sonexay Siphandone.

Les dirigeants laos ont déclaré apprécier hautement les résultats de la coopération des forces policières des deux pays, notamment dans la lutte contre la criminalité et la coopération en matière de formation et d’amélioration des capacités du personnel. Ils leur ont proposé de promouvoir leur coopération dans la lutte contre la criminalité transnationale, les crimes liés à la drogue, à la traite des êtres humains et la criminalité de haute technologie…

De son côté, le ministre Luong Tam Quang a rendu compte aux dirigeants laos des résultats de la coopération entre le ministère de la Sécurité publique des deux pays. Au cours des huit premiers mois de 2024, les deux ministères ont organisé une conférence sur la mise en œuvre du projet de construction d'un système de gestion de la population et de la carte d'identité des citoyens au Laos et ont mis en chantier le centre de désintoxication dans la province de Vientiane.

Les deux parties se sont coordonnées pour assurer la sécurité et la sûreté des activités au cours de l'année de présidence lao de l’ASEAN 2024. Elles ont maintenu le partage régulier d’informations et d’expériences et leur coopération dans la lutte contre la criminalité.



Les ministères de la Sécurité publique des deux pays sont déterminés à construire une frontière Vietnam-Laos de paix, de stabilité et de développement, à ne pas laisser les forces hostiles profiter du territoire d'un pays pour saboter l'autre et détruire les relations entre les deux pays, a poursuivi le ministre vietnamien.

Auparavant, le ministre Luong Tam Quang a eu un entretien avec le ministre lao de la Sécurité publique Vilay Lakhamphong.

Les deux parties ont convenu de continuer à mettre en œuvre efficacement les documents signés ; de renforcer le partage d'informations ; de se coordonner de manière proactive dans la lutte contre des forces hostiles, le terrorisme menacé la sécurité nationale des deux pays.

Elles se coordonneront pour assurer la sécurité et la sûreté des événements et conférences de l'ASEAN 2024 au Laos et des événements politiques importants des deux pays, garantir la sécurité et l'ordre social dans les zones frontalières des deux pays.

Elles continueront à se coordonner dans la lutte contre la criminalité organisée, la criminalité transnationale, en particulier les crimes liés à la drogue, la traite des êtres humains, la contrebande, le blanchiment d'argent...

Elles se coordonneront dans la formation et l’amélioration des capacités des cadres et renforceront le partage d’expériences en matière de construction du Parti et des forces policières.

À l'issue de l’entretien, le ministère vietnamien de la Sécurité publique a offert à son homologue lao des équipements pour assurer la sécurité et la sûreté des événements internationaux durant l'année de présidence de l'ASEAN 2024. -VNA/vi