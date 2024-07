Des dirigeants expriment leurs émotions et regrets dans le registre de condoléances du SG Nguyen Phu Trong

Le président To Lam (gauche) et le Premier ministre Pham Minh Chinh écrivent le registre de condoléances. Photo: VNA

Dans la matinée du 25 juillet, à la Maison funèbre nationale, 5 rue Tran Thanh Tong, à Hanoï, ont lieu les funérailles nationales du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong.

Les délégations du Parti, de l'État, de l'Assemblée nationale, du gouvernement, du Front de la Patrie du Vietnam, des ministères, des départements, des branches, des forces armées ainsi qu'un grand nombre d'habitants de la capitale et de nombreuses localités du pays se sont réunies à la Maison funèbre nationale, 5 rue Tran Thanh Tong pour dire adieu au secrétaire général Nguyen Phu Trong - un dirigeant qui a apporté de nombreuses et grandes contributions, particulièrement remarquables, à la glorieuse cause révolutionnaire du Parti et de la nation.

Dans le registre de condoléance, le président To Lam a écrit: "Je regrette profondément le décès du camarade secrétaire général Nguyen Phu Trong - fils bien-aimé de la nation vietnamienne, un dirigeant exceptionnellement remarquable, un membre inébranlable du Parti communiste, un brillant exemple de l'étude constante et de la poursuite de l'idéologie, de l'éthique et du style de Hô Chi Minh, une personne ayant une grande réputation au sein de notre Parti, de notre État et de notre peuple, un grand ami des peuples du monde, une personne qui avait consacré toute sa vie au pays, au Parti et au peuple et avait eu de nombreuses et grandes contributions à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation, au mouvement communiste international et au maintien de la paix, de la stabilité et du développement dans la région et dans le monde.

Nous promettons d'étudier, de suivre votre exemple, de servir la Patrie et le peuple de tout notre cœur et de toute notre âme, de nous unir, de nous efforcer d'atteindre l'objectif d'édifier le Vietnam pacifique, indépendant, unifié, démocratique, prospère, civilisé et heureux que le camarade a chéri et lutté pour toute sa vie. Le nom, la carrière, la personnalité et les grandes contributions du camarade secrétaire général Nguyen Phu Trong sont profondément imprimés dans le cœur du peuple, préservés à jamais dans l'histoire héroïque de la nation vietnamienne civilisée et héroïque".

Faisant ses adieux au secrétaire général Nguyen Phu Trong, le Premier ministre Pham Minh Chinh a écrit dans le registre de condoléances: "Devant le défunt camarade Nguyen Phu Trong, nous honorons respectueusement et sommes profondément reconnaissants pour ses grandes contributions de toute sa vie à la cause révolutionnaire du peuple et de la nation, à la cause d’édification et de défense de la Patrie dans la nouvelle ère. Nous nous engageons à suivre son exemple, à nous unir, à unir nos forces avec une grande détermination et de grands efforts, à surmonter toutes les difficultés et tous les défis et à lutter de toutes nos forces pour défendre et édifier la Patrie, rendre heureux le peuple".

Tran Thanh Man, le président de l'Assemblée nationale, a écrit avec émotion, dans le registre de condoléances : "Je regrette profondément le décès du camarade secrétaire général Nguyen Phu Trong - un excellent dirigeant avec une large réputation au sein du Parti, de l'État et de notre peuple. Il est un communiste inébranlable, exemplaire ayant consacré sa vie au Parti, au pays et au peuple. Le camarade a réservé son temps, ses efforts et son intelligence au renouvellement de l'organisation et à l'amélioration de l'efficacité des activités de l'Assemblée nationale. Il a précisé les orientations importantes pour répondre au mieux aux exigences et aux tâches politiques du pays ainsi qu'aux attentes et à la confiance des électeurs et de la population. Sa disparition est une perte immense pour notre Parti, notre État et notre peuple, laissant derrière un chagrin sans fin pour ses camarades, ses compatriotes, sa famille et ses amis internationaux". Il a promis de continuer à suivre la voie révolutionnaire choisie par le Parti, l'Oncle Hô, les générations précédentes et le camarade Nguyen Phu Trong.

Au nom du Comité de pilotage central pour la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, Luong Cuong, membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, vice-président dudit, a écrit dans le registre de condoléance: "Nous sommes profondément attristés par la perte du camarade secrétaire général Nguyen Phu Trong, chef du Comité de pilotage central pour la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines - un leader prestigieux, exceptionnellement remarquable, un modèle éclatant de moralité révolutionnaire, dévoué toute sa vie pour la patrie et le peuple".

Sous la direction résolue, systématique, persévérante, incessante, sans zone interdite, sans exception, rigoureuse mais très humaine du camarade secrétaire général, chef du Comité de pilotage central pour la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, les efforts de lutte contre la corruption et les phénomènes négatifs ont atteint de nombreux résultats importants et complets, laissant une bonne marque, créant des effets positifs, devenant "un mouvement et une tendance irréversibles", largement soutenus et appréciés par les cadres, les membres du Parti et le peuple, ainsi que reconnus par les amis internationaux.

Les pensées, la morale, le comportement et le mode de vie du camarade constituent toujours la ligne directrice et un exemple pour tout le Parti, toute de l'armée et tout notre peuple à étudier, à suivre, à résolument et fermement empêcher, à repousser la corruption et les phénomènes négatifs, et à construire un Parti et un État de plus en plus sains et puissants.

Do Van Chien, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti, président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, a exprimé ses condoléances au secrétaire général Nguyen Phu Trong.

"La délégation du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam allume de l'encens, s'incline respectueusement pour dire adieu au camarade secrétaire général bien-aimé, un soldat fidèle du communisme, un brillant disciple du grand Président Hô Chi Minh, un leader talentueux et exceptionnel, un intellectuel perspicace, et un grand homme de culture... Nous accompagnons le camarade secrétaire général Nguyen Phu Trong jusqu'à son dernier lieu de repos", a-t-il écrit dans le registre de condoléances.

Le général Phan Van Giang, membre du Bureau politique, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale et ministre de la Défense, a écrit dans la registre de condoléances: "La Commission militaire centrale et le ministère de la Défense déplorent profondément la perte du camarade Nguyen Phu Trong, secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, secrétaire de la Commission militaire centrale - un leader exceptionnel, un communiste inébranlable, dont l'intelligence et le dévouement ont été entièrement consacrés à la nation.

Le camarade est un modèle exemplaire, ayant apporté de grandes contributions à la cause révolutionnaire glorieuse du Parti et de la nation. Le camarade a toujours veillé à la construction des forces armées en général et de l'Armée populaire du Vietnam en particulier. Le camarade a dirigé et supervisé la mise en œuvre réussie de la Stratégie de défense de la Patrie dans la nouvelle situation, en coordination avec les lignes directrices du Parti et le système juridique de l'État dans le domaine de la défense militaire, contribuant ainsi à la protection solide de la Patrie "tôt et de loin par des moyens pacifiques".

Les officiers et les soldats de l'Armée populaire du Vietnam ainsi que les forces de milice et d'autodéfense de tout le pays garderont à jamais en mémoire les grandes contributions du camarade secrétaire général, secrétaire de la Commission militaire centrale. Ils s'engagent à rester absolument fidèles au Parti et au peuple, à accomplir toutes les tâches, à surmonter toutes les difficultés et à vaincre tous les ennemis".

Au nom du Comité municipal du Parti, du Conseil populaire, du Comité populaire, du Comité municipal du Front de la Patrie vietnamienne de Hanoï, le membre du Bureau Politique, la secrétaire du Comité municipal du Parti de Hanoï, Bui Thi Minh Hoai, a écrit dans le registre de condoléances: "Le Parti, l'administration, le peuple et les forces armées de la capitale Hanoï témoignent leur chagrin profond vis-à-vis au camarade Nguyen Phu Trong, secrétaire général du Comité central du Parti, un dirigeant éminent et prestigieux, un théoricien, un homme de culture, un fidèle et véritable communiste qui a consacré toute sa vie au pays, au peuple, à la cause révolutionnaire du Parti...

Son décès est une perte irréparable, laissant des regrets infinis à l'organisation du Parti, à l'administration, aux habitants et aux forces armées de Hanoï et à la population de tout le pays. Ils souhaitent transformer la douleur en action, de concert avec tout le Parti, tout le peuple et toute l'armée, restent solidaires sur la voie révolutionnaire, fidèles aux objectifs et à l'idéal choisis par le Parti, l'Oncle Ho, nos prédécesseurs et le secrétaire général Nguyen Phu Trong pour déterminer à construire un Vietnam riche, puissant, démocratique, prospère, civilisé et heureux ; construire une capitale civilisée et moderne comme le souhait Nguyen Phu Trong."

Dans le registre de condoléances, le général de corps d'armée Luong Tam Quang, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité du Parti de la Sécurité publique et ministre de la Sécurité publique a écrit: "Le Comité du Parti de la Sécurité publique, le ministère de la Sécurité publique et tous les généraux, les officiers, les sous-officiers et les employés de la Sécurité publique populaire regrettent profondément le décès du camarade Nguyen Phu Trong, secrétaire général du Comité central du Parti - un dirigeant particulièrement remarquable qui a consacré toute sa vie pour les objectifs et les idéaux du Parti et le bonheur du peuple et a apporté d’importantes contributions à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation.

Les belles images du camarade Nguyen Phu Trong, - un vrai communiste exemplaire, inébranlable, à bon cœur, sont gravées à jamais dans l'esprit du peuple et de la Police populaire.

En parallèle, une cérémonie d'hommage au secrétaire général Nguyên Phu Trong se tient au Palais Thong Nhat (Réunification), à Hô Chi Minh-Ville. De nombreux messages de condoléances et de respect ont été enregistrés par les délégués dans le registre de condoléances du leader du Parti.

Au nom du Comité municipal du Parti, du Conseil populaire, du Comité populaire et du Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville, le secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, Nguyen Van Nen, a écrit dans le registre de condoléances: "Extrêmement désolé, le camarade Nguyen Phu Trong, secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam. Sa mort est une perte immense pour le Parti, l'État et le peuple vietnamien, une perte irréparable pour sa famille et ses proches.

Nous gardons toujours en mémoire l'image d'une personne très simple, humble et extraordinairement énergique ; une grande personnalité, un cadre et un membre exemplaire, inébranlable et indomptable du Parti ; un leader vertueux, talentueux et courageux ; un exemple typique d'étude selon la pensée, la moralité et le style de l'Oncle Hô, qui est diligent, économe, honnête, droit et impartial. Toute sa vie est consacrée au le pays et au peuple".

Dans la salle de la Maison culturelle du village de Lai Da, commune de Dong Hoi, district de Dong Anh, ville de Hanoï, le secrétaire adjoint permanent de l'Union des jeunes de Hanoï, Nguyen Duc Tien et le représentant des forces armées de la commune de Dong Hoi, ont exprimé leurs condoléances suite au décès du secrétaire général Nguyen Phu Trong.

La VNA continue de mettre à jour les informations sur la cérémonie funéraire nationale du secrétaire général Nguyen Phu Trong. -VNA/VI