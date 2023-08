De nouvelles résolutions pour les arrivants au Vietnam

Selon sa Résolution n° 127/NQ-CP récemment publiée, le gouvernement a décidé de délivrer des visas électroniques aux citoyens de tous les pays et territoires.



Un étranger effectue les procédures d'immigration au Vietnam à l'aéroport international de Noi Bai. Photo: VNA

La résolution publie également une liste des portes-frontières internationales qui permettent aux étrangers d'entrer et de sortir avec des visas électroniques, dont les portes-frontières des aéroports de Noi Bai et de Tan Son Nhat, la porte-frontière internationale de Mong Cai (province de Quang Ninh), la porte-frontière du port de Hai Phong (ville éponyme).

La Résolution n° 127/NQ-CP prendra effet à partir du 15 août 2023, remplaçant la Résolution n° 79/NQ-CP du 25 mai 2020 et la Résolution n° 60/NQ-CP du 27 avril 2022.

Le 14 août, le gouvernement a publié la Résolution n° 128/NQ-CP modifiant la Résolution n° 32/NQ-CP du 15 mars 2022 sur l'exemption de visa pour les citoyens de certains pays.

La Résolution n° 128/NQ-CP porte sur l'exemption de visa pour les citoyens de l’Allemagne, de la France, de l’Italie, de l’Espagne, du Royaume-Uni, de la Russie, du Japon, de la République de Corée, du Danemark, de la Suède, de la Norvège, de la Finlande et de la Biélorussie, avec une période de séjour temporaire de 45 jours à compter de la date d'entrée, quel que soient le type de passeport et le but de l'entrée, sur la base de la satisfaction de toutes les conditions d'entrée prescrites par la loi vietnamienne.

Ainsi, par rapport à la Résolution n° 32/NQ-CP du 15 mars 2022, la période de séjour temporaire pour les citoyens des pays ci-dessus passera de 15 jours à 45 jours.

La Résolution n° 128/NQ-CP prendra effet le 15 août 2023.