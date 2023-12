Da Nang cherche davantage d'opportunités de coopération avec la Russie

Le secrétaire du Comité du Parti de

Da Nang

, Nguyen Van Quang, a souhaité une coopération plus forte entre la ville centrale vietnamienne et la Russie lors de sa rencontre le 21 décembre avec l'ambassadeur de

Russie

au Vietnam Bezdetko Gennady Stepanovich.

L'ambassadeur de Russie au Vietnam Bezdetko Gennady Stepanovich offre un cadeau au secrétaire du Comité du Parti de Da Nang, Nguyen Van Quang. Photo : VNA

Le responsable a informé l'ambassadeur du développement socio-économique de Da Nang, qui devrait devenir le noyau de croissance de la région économique clé du centre.

Nguyen Van Quang a déclaré que Da Nang avait renforcé ses relations étrangères et sa coopération internationale, ajoutant qu'elle avait établi des liens de coopération avec 47 localités de 22 pays et territoires à travers le monde.

Les relations entre le Vietnam et la Russie se développent de manière fructueuse, mais celles entre Da Nang et la Russie restent limitées compte tenu du potentiel et des avantages des deux parties, a-t-il souligné.

Il a suggéré à l'ambassadeur d'accorder plus d'attention à l'investissement, au tourisme et à la promotion du commerce, d'encourager les investisseurs à rechercher des opportunités commerciales à Da Nang et de promouvoir les échanges culturels et entre les peuples dans les temps à venir.

Nguyen Van Quang a également fait l'éloge des projets russes à Da Nang et a exprimé son espoir que les deux parties continueront à résoudre les difficultés auxquelles sont confrontés les investisseurs.

Pour sa part, le diplomate russe a salué le rôle de Da Nang dans le développement socio-économique du Vietnam et a informé que davantage d'investisseurs russes viendraient dans la localité dans les temps à venir, suggérant aux dirigeants locaux de faciliter leurs opérations.

Da Nang a noué des relations avec plusieurs localités russes comme Iaroslavl, Nizhegorod et Briansk. Elle abrite désormais 10 projets d'investissement IDE de la Russie et de ses partenaires, pour un capital total d'environ 3,7 millions de dollars, principalement dans les services d'hébergement et de restauration, ainsi que dans la production et l'assemblage d'automobiles. - VNA/VI