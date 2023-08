Croissance impressionnante des exportations de principaux produits agricoles vers l'UE

Dès l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l’UE (EVFTA) en août 2020, le commerce bilatéral s'est bien développé ces trois dernières années, selon Dô Viêt Ha, représentante du Bureau du commerce de l’ambassade du Vietnam en Allemagne.

Photo: VNA L'Union européenne (UE) est le troisième partenaire commercial du Vietnam et un marché d'importation de produits agricoles en forte croissance depuis l'entrée en vigueur de l’EVFTA, a-t-elle déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Le secteur agricole vietnamien est considéré comme l'un des plus grands bénéficiaires de l'EVFTA, en tête les produits aquatiques et végétaux, riz et légumes, qui bénéficient tous de taux d'imposition préférentiels, a indiqué Dô Viêt Ha.

Les avantages concernant l'origine et la protection des indications géographiques aident les produits agricoles et aquatiques vietnamiens exportés vers l'UE, dont l’Allemagne, à accroître leur valeur, a-t-elle précisé.

La valeur des exportations de riz vers l'UE a augmenté continuellement ces dernières années. Cela montre que l'EVFTA a activement favorisé les exportations nationales, a fait savoir la représentante du Bureau du commerce de l’ambassade du Vietnam en Allemagne.

Les entreprises exportatrices de riz, dans le cadre des contingents tarifaires, profitent du taux d’imposition de 0 % que l'UE accorde au Vietnam.

L'année dernière, les exportations de riz vers l'UE ont fortement augmenté, atteignant 94.510 tonnes et dépassant le quota annuel de 80.000 tonnes accordé par l'UE au Vietnam dans le cadre des engagements de l'accord EVFTA. Les exportations de riz vers certains marchés de l'UE ont également bondi, comme les Pays-Bas avec une hausse de 44 %, la Pologne 68 %, l'Espagne 89 % ou la Belgique 149 %.