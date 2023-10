Contributions concrètes du Vietnam à la 54e session du Conseil des droits de l'homme

Réunion de l'Assemblée générale des Nations Unies pour élire de nouveaux membres du Conseil des droits de l'homme pour le mandat 2024-2026, à New York, aux États-Unis. Photo : Xinhua/VNA



Après cinq semaines de travaux, la 54e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU a pris fin vendredi 13 octobre.

La délégation vietnamienne conduite par l'ambassadrice Le Thi Tuyet Mai, cheffe de la délégation permanente du Vietnam auprès de l'ONU, de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et d'autres organisations internationales à Genève, a participé activement à la session.

Le Vietnam a présidé l'élaboration d'un discours commun sur la promotion du droit à la vaccination et l’a présenté, et a travaillé avec le Brésil et Gavi - l'Alliance du Vaccin, pour présider un débat international sur la promotion du droit à la vaccination.

En outre, le Vietnam et l'Inde ont co-parrainé et co-organisé un débat international sur « 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme et 30 ans du Programme d'action de Vienne : mettre en place le droit au développement pour garantir les droits de l'homme et l'Agenda 2030 ».

De plus, la délégation vietnamienne s'est exprimée activement lors de nombreuses réunions et séances de débat sur différents sujets tels que la promotion et la protection des droits économiques, sociaux et culturels, le droit au développement, la jeunesse et les droits de l'homme...

Dans ses discours, la délégation vietnamienne a souligné la politique du Vietnam en matière de promotion et de protection des droits de l'homme de tous. Elle a également présenté les mesures prises par le Vietnam pour soutenir le processus de relance après la pandémie de COVID-19, assurer la sécurité sociale de la population et réduire le fardeau financier causé par la pandémie de COVID-19 pour les groupes vulnérables.

La délégation vietnamienne a insisté sur la nécessité de promouvoir des initiatives et des actions aux niveaux national, régional et international pour faire face aux effets négatifs des défis mondiaux qui menacent la jouissance des droits de l'homme.

En collaboration avec d’autres pays de l'ASEAN, la délégation vietnamienne a en outre fait un certain nombre de discours communs sur des sujets d'intérêt commun, tels que la coopération technique et le renforcement des capacités, l'intégration de l'égalité des sexes dans les travaux du Conseil des droits de l'homme...

Au cours de la session, la délégation vietnamienne a activement contacté et consulté les délégations d'autres pays, participé à l'élaboration du contenu de documents et co-parrainé de plusieurs initiatives dans un esprit de dialogue et de coopération.

La participation active de la délégation vietnamienne à la 54e session du Conseil des droits de l'homme a illustré les efforts et les responsabilités du Vietnam en tant que membre du Conseil des droits de l'homme pour le mandat 2023-2025.