Consolidation de la coopération entre le Vietnam et l’Argentine

Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, et la ministre argentine des Affaires étrangères, du Commerce international et du Culte, Diana Elena Mondino. Photo: VNA

À l'invitation du chef de la diplomatie vietnamienne, Bui Thanh Son, la ministre argentine des Affaires étrangères, du Commerce international et du Culte, Diana Elena Mondino, effectue une visite officielle au Vietnam les 19 et 20 mars.

Lors de leur entretien le 19 mars, les deux parties se sont informées de la situation de chaque pays et ont discuté d’orientations et de mesures visant à renforcer le partenariat intégral entre le Vietnam et l’Argentine. Elles ont également discuté de la possibilité d'établir un partenariat stratégique dans le domaine de l'industrie et de l'agriculture entre les deux pays, ainsi que de questions régionales et internationales d’intérêt commun.



Le ministre Bui Thanh Son a demandé à la partie argentine, en tant que membre du Marché commun du Sud (MERCOSUR), de promouvoir activement le processus de consultation interne du bloc afin d'entamer bientôt les négociations sur un accord de libre-échange entre le Vietnam et le MERCOSUR...



Les deux ministres ont hautement apprécié les avancées des relations entre les deux pays ces derniers temps, en soulignant la visite du président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue, en Argentine en avril 2023, outre un commerce bilatéral de 3,45 milliards de dollars en 2023. Le Vietnam est actuellement le 6e partenaire commercial de l'Argentine et son 5e marché d'exportation au monde. Pour sa part, l'Argentine est le troisième partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine.

Les deux ministres ont estimé qu'il existait encore un grand potentiel pour la coopération bilatérale. Ils se sont mis d'accord sur plusieurs mesures visant à approfondir la coopération multiforme entre les deux pays dans les temps à venir dans les domaines de la politique, de la diplomatie, de l'économie, du commerce, de l'agriculture, des sciences et technologies, de la culture, des sports et du tourisme, de la sécurité et de la défense....



Les deux parties ont convenu de continuer à promouvoir l'efficacité des consultations politiques au niveau de vice-ministre des Affaires étrangères et du Comité intergouvernemental sur la coopération économique, commerciale et d'investissement entre le Vietnam et l'Argentine...



Appréciant le maintien de la coordination et du soutien mutuel entre les deux pays au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux, les deux ministres ont en outre convenu de renforcer la coopération aux Nations Unies, à l'Organisation mondiale du commerce, au Forum pour la coopération Asie de l'Est-Amérique latine (FEALAC) et dans le cadre de la coopération Sud-Sud…-VNA/VI