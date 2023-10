Conflit Hamas-Israël : le Vietnam appelle à mettre fin à la violence et à éviter des pertes parmi les civils

L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies (ONU), a exprimé sa grande préoccupation face à l'escalade actuelle de la situation au Moyen-Orient et a présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes des récentes attaques lors qu’il s’adressait à la 10e session extraordinaire d'urgence de l'Assemblée générale de l’ONU, tenue à New York les 26 et 27 octobre. En tant que pays qui a passé des décennies de guerre et de pertes, le Vietnam condamne fermement les attaques contre les civils et les infrastructures civiles essentielles, a-t-il souligné. Le diplomate vietnamien a également souligné la nécessité pour toutes les parties de respecter le droit international, le droit international humanitaire et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU ; de cesser le feu ; de libérer immédiatement les otages ; de mettre fin et de restreindre les actes d'hostilité et de violence.

Le Vietnam appelle à une aide humanitaire urgente pour les habitants de la bande de Gaza, notamment en eau, nourriture et médicaments. En conséquence, les parties concernées doivent déployer des efforts pour soutenir et créer les conditions nécessaires au travail de secours humanitaire, a-t-il remarqué.Le représentant vietnamien a également salué et soutenu les efforts de médiation internationale en faveur d'une solution de paix durable et juste, tout en soulignant la position du Vietnam en faveur d'une solution à deux États, avec Jérusalem-Est comme capitale de l'État de Palestine et basée sur les frontières d'avant 1967, dans le respect du droit international et des résolutions pertinentes de l’ONU. Il a également appelé l'ONU et le Conseil de sécurité à faire des efforts pour diffuser un message unifié et constructif afin de contribuer à réduire les tensions, mettre fin aux combats, protéger les civils et aider les parties à reprendre le dialogue et les négociations.Plus tôt le même jour, l'Assemblée générale de l’ONU a adopté la résolution sur « la protection des civils et le respect des obligations juridiques et humanitaires » sur la crise en cours à Gaza. La résolution appelle notamment à une trêve humanitaire immédiate, durable et soutenue, à ce que toutes les parties respectent le droit international et à une aide continue et sans entrave dans la bande de Gaza et aussi à la libération immédiate et inconditionnelle de tous les civils détenus en captivité et exige leur sécurité, leur bien-être et leur traitement humain.