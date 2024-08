Confiance du peuple dans la construction d'un pays fort par le Parti

Les membres du Parti et le peuple ont exprimé leur confiance dans le fait que le Parti communiste du Vietnam (PCV), sous la direction du nouveau secrétaire général élu Tô Lâm, naviguera sur le navire révolutionnaire à travers toutes les tempêtes pour construire un pays stable et prospère.

Bach Cong Tien, ancien président du Comité populaire du district de Ba Vi, à Hanoï, a déclaré que le nouveau leader du Parti, étant membre du Comité central du PCV pendant trois mandats, membre du Politburo et de l'Assemblée nationale pendant deux mandats, ainsi que ministre de la Sécurité publique, a une expérience considérable dans le travail de construction du Parti, la gestion de l'État, l'élaboration des politiques et la construction des lois.

Héritier de la noble tradition révolutionnaire de sa famille et de sa Patrie, le secrétaire général du Parti Tô Lâm a démontré les qualités d'un excellent membre du Parti et s'est associé au Comité central du PCV et au Politburo pour gérer de nombreuses questions difficiles, a-t-il déclaré, exprimant son espoir que Tô Lâm continuera à renforcer la solidarité et l'unité au sein du Parti et la grande union nationale, ainsi qu'à construire et à rectifier le Parti, à lutter contre la corruption et les phénomènes négatifs, et à se consacrer à un PCV fort et à un pays prospère, démocratique, égalitaire et civilisé.

Bach Cong Tien a déclaré que le fait que 100% des voix aient approuvé Tô Lâm en tant que chef du Parti démontre la solidarité et l'accord au sein du Parti.

Nguyen Thi Hien, une employée de bureau à l'Université Dai Nam, s'est dite impressionnée par le discours prononcé par le secrétaire général du Parti Tô Lâm lors de la conférence de presse, qui a souligné le dévouement du dirigeant à servir la nation et le peuple.

Elle a ajouté qu'elle partage profondément l'esprit d'« indépendance, de confiance en soi, d'autonomie et de fierté nationale » que Tô Lâm a mentionné dans son discours d'investiture. Hien a exprimé sa conviction qu'avec son expérience et son dévouement, le secrétaire général Tô Lâm, en collaboration avec le Comité central du Parti, continuera à promouvoir le potentiel, la position et le prestige international de la nation dans la diplomatie du « bambou » de la nation pour le développement prospère du pays. - VNA/VI