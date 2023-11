Conférence sur les engagements SPS à Hanoï

Une conférence pour diffuser les engagements en matière sanitaire et phytosanitaire (SPS) dans l'accord du Partenariat économique régional global (RECP) a eu lieu le 23 novembre.

Panorama de la conférence. Photo: VNA Cette conférence a été organisée par l’Autorité et point d'information de notification sanitaire et phytosanitaire du Vietnam (SPS Vietnam), en coordination avec le Service de l’Agriculture et du Développement rural de Hanoï.

La mise à jour et la vulgarisation des réglementations SPS auprès des agences de gestion, des entreprises, des coopératives et des agriculteurs sont particulièrement importantes pour répondre aux exigences lors de l'exportation de produits agricoles.

Selon Ngo Xuan Nam, vice-directeur de SPS Vietnam, les réglementations SPS sont obligatoires. Les violations auront des impacts sur les entreprises concernées et, plus généralement, le secteur agricole vietnamien.

L'accord RCEP est entré en vigueur le 1er janvier 2022, incluant les pays de l'ASEAN, la Chine, le Japon, la République de Corée, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Actuellement, la Chine est l’un des principaux marchés pour les exportations de produits agricoles du Vietnam.

Selon Lo Xuan Quyet, représentant en chef du Bureau de promotion du commerce du Vietnam à Hangzhou, en Chine, le Vietnam figure parmi les 10 plus grands exportateurs de produits agricoles vers le marché chinois. Cependant, le Vietnam compte plusieurs produits agricoles et alimentaires soumis à des avertissements.

Lo Xuan Quyet a recommandé aux entreprises vietnamiennes d’appliquer les référentiels de bonnes pratiques agricoles VietGAP et GlobalGAP dans la production, de respecter les normes des pays importateurs et de renforcer la gestion et la supervision de la qualité, les mesures sanitaires et phytosanitaires…