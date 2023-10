Conférence internationale sur la Mer Orientale à Hô Chi Minh-Ville

Intitulée « Rétrécir le gris – Illuminer le vert », la 15e conférence internationale sur la Mer Orientale, organisée par l’Académie diplomatique du Vietnam et des partenaires, a débuté mercredi 25 octobre à Hô Chi Minh-Ville.





L’évènement de deux jours réunit en présentiel 200 délégués et 250 autres en ligne, dont une vingtaine d’ambassadeurs et consuls généraux, une cinquantaine de chercheurs de 20 pays.

Dans son discours prononcé lors de la séance d’ouverture, le vice-ministre des Affaires étrangères, Dô Hung Viêt, a souligné l’importance particulière de la coopération pour aider la Mer Orientale à changer de couleur du « gris » au « vert », pour la paix et le développement durable.

Pour ce faire, il est important de respecter et de se conformer au droit maritime international, tel qu’exprimé dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982), a dit Dô Hung Viêt.

Le vice-ministre a déclaré qu'au cours des 15 dernières années, la série de conférences sur la Mer Orientale avait créé un environnement ouvert, franc et amical permettant aux experts régionaux et internationaux de se réunir pour renforcer la compréhension commune et réduire les divergences.

Il a émis son espoir que cette série de conférences deviendrait un forum régional important, ouvert, inclusif et créatif sur la sécurité maritime, un rendez-vous et un point d'intersection des intérêts de l'Océan indien au Pacifique et au-delà.

Actuellement, la région Indo-Pacifique devient un « pôle » de croissance dans le monde et une locomotive importante pour la reprise mondiale et la prospérité future, a estimé Dô Hung Viêt.

Par rapport à la situation il y a 15 ans, la situation actuelle en Mer Orientale est de plus en plus compliquée, avec de nombreuses nouvelles « zones grises » qui doivent être clarifiées.

Par ailleurs, la Mer Orientale reste une zone qui offre de nombreuses opportunités potentielles de coopération, a-t-il indiqué.

Selon Dô Hung Viêt, ces derniers temps, le Vietnam et les autres pays de l'ASEAN ont toujours œuvré pour un ordre régional, y compris un espace maritime, stable et fondé sur des règles. Le Vietnam soutient fermement la réalisation et la mise en œuvre efficace de la Vision de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific) et de la Vision maritime récemment approuvées par l'ASEAN. Dans le même temps, le Vietnam soutient toujours de nouvelles initiatives visant des objectifs communs, par le biais de mécanismes bilatéraux, multilatéraux et nouveaux.

S’agissant du thème de la conférence, la directrice par intérim de l’Académie diplomatique du Vietnam, Pham Lan Dung, a affirmé le souhait des organisateurs de voir les experts analyser conjointement la situation actuelle en Mer Orientale et de la région, identifier les politiques qui favorisent la confiance et la coopération, et mettre en lumière les comportements qui ont un impact négatif sur l’ordre fondé sur des règles et accroissent les tensions...