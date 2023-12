Conférence de promotion commerciale et de connexion pour une meilleur écoulement du pamplemousse

Conférence de promotion de la consommation du pamplemousse, organisée le 6 décembre, au district de Chuong My (Hanoï)

Mme Nguyên Thi Thu Hang, chef de la succursale de gestion de la qualité des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques de Hanoi, prend la parole à la manifestation

Cérémonie de signature portant sur la connexion pour la consommation entre des unités à Hanoï

Délégués visitant des vergers de pamplemoussiers dans la commune Nam Phuong Tiên

Le district de Chuong My représente plus de 910 ha, soit 13% de la superficie totale.

Dans le cadre de la campagne « Les Vietnamiens consomment vietnamien », le Service municipal de l’Agriculture et du Développement rural a déployé plusieurs activités de promotion commerciale, notamment des Semaines des fruits et produits agricoles à Hanoï, a informé Ta Van Tuong, directeur adjoint dudit Service.

Grâce à cela, plusieurs produits agricoles typiques et spécialités de la capitale dont le pamplemousse, sont vendus dans les supermarchés, marchés ou par des sociétés de transformation, de distribution et d’exportation.

Lors de la conférence, les délégués ont écouté un rapport et discuté des difficultés d'écoulement du pamplemousse, et proposé des mesures afin d'y remédier.

Le Service municipal de l’Agriculture et du Développement rural compte élaborer des plans de création et de développement de zones de culture pour la capitale, aux normes Viet GAP et Global GAP.

Cela contribuera à restructurer la production agricole de la capitale dans le sens d'une amélioration de la valeur ajoutée et du développement durable./.