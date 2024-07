Communiqué spécial

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong. Photo : VNA

Le Comité central du Parti communiste du Vietnam, l’Assemblée nationale de la République socialiste du Vietnam, le président de la République socialiste du Vietnam, le gouvernement de la République socialiste du Vietnam, le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et sa famille annoncent avec regret :

Le camarade Nguyen Phu Trong, secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, secrétaire de la Commission militaire centrale, est né le 14 avril 1944 à la commune de Dong Hoi, district de Dong Anh, ville de Hanoï. Il est domicilié à la maison numéro 5, rue Thien Quang, quartier Nguyen Du, arrondissement de Hai Ba Trung, Hanoï.

Il a participé aux travaux en 1967 et rejoint le Parti communiste du Vietnam le 19 décembre 1967. Il a été membre du Comité central du Parti des VIIe, VIIIe, IXe, Xe, XIe, XIIe, XIIIe mandats, membre du Bureau Politique des VIIIe, IXe, Xe, XIe, XIIe, XIIIe mandats. Il a participé à la Permanence du Bureau Politique du VIIIe mandat. Il a été président de l'Assemblée nationale de la République socialiste du Vietnam des XIe et XIIe mandats ; secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam des XIe, XIIe, XIIIe mandats ; président de la République socialiste du Vietnam pour le mandat 2016-2021, président du Conseil national de défense et de sécurité ; secrétaire de la Commission militaire centrale ; membre de la Permanence du Comité central du Parti de la Sécurité publique ; chef du Comité directeur central pour la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines. Il a été député des XIe, XIIe, XIIIe, XIVe, XVe mandats.

Des suites de son âge avancé et de sa maladie grave, malgré les soins dévoués du Parti, de l’Etat, des professeurs et médecins et de sa famille, le camarade est décédé le 19 juillet 2024, à 13h38, à l’âge de 80 ans, à l’Hôpital militaire central 108.

Durant près de 60 ans de travail, le camarade a apporté de nombreuses et particulièrement remarquables contributions à la glorieuse cause révolutionnaire du Parti et de la nation. Il s’est vu attribuer l’Ordre de l’Etoile d’or, l'Insigne de 55 ans d'adhésion au Parti et de nombreux autres ordres nobles du Vietnam et du monde.

Son décès est une grande perte pour le Parti, l'État, notre peuple et sa famille. Pour exprimer nos condoléances et commémoration envers le camarade secrétaire général Nguyen Phu Trong, le Comité central du Parti communiste du Vietnam, l'Assemblée nationale, le président vietnamien, le gouvernement, le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam ont décidé d'organiser les funérailles du camarade secrétaire général Nguyen Phu Trong avec des rituels de deuil national.

