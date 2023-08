Communiqué de presse conjoint sur la visite officielle au Vietnam du président du Kazakhstan

A l’invitation de son homologue vietnamien, Vo Van Thuong, le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokaïev, effectue du 20 au 22 août une visite officielle au Vietnam.

Le président Vo Van Thuong et le président du Kazakhstan Kassym-Jomart Tokaïev. Photo: VNA

Selon ce communiqué de presse conjoint publié à cette occasion, durant son séjour, le président du Kazakhstan a rencontré le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong. Il s’est entretenu avec son homologue vietnamien, Vo Van Thuong, et a rencontré le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue.

Lors de leur entretien, les présidents du Kazakhstan et du Vietnam ont reconnu les relations politiques avec une grande confinance entre les deux pays.

Les dirigeants des deux pays ont convenu d'augmenter les échanges de délégations à tous les niveaux, de promouvoir efficacement les mécanismes de coopération disponibles tels que le Comité intergouvernemental et la consultation politique, de créer des conditions favorables pour que les entreprises des deux pays accèdent aux marchés de l'autre.

Les dirigeants des deux pays ont hautement apprécié les résultats positifs dans la mise en œuvre de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasienne, contribuant à promouvoir les échanges commerciaux entre le Vietnam et le Kazakhstan. Ils ont affirmé leur volonté d'exploiter les avantages de cet accord pour promouvoir le commerce bilatéral dans les temps à venir.

Les dirigeants des deux pays ont salué l'ouverture de vols directs entre le Vietnam et le Kazakhstan en octobre 2022 et ont manifesté leur intérêt pour la promotion de la coopération dans le domaine de l'éducation. Ils ont en outre affirmé l'importance du renforcement des échanges culturels, de la coopération dans les sciences, les sports et la santé...

Les deux parties ont souligné leur volonté de développer la coopération dans les forums multilatéraux. Le Vietnam est prêt à aider le Kazakhstan à renforcer ses relations avec l'ASEAN et les pays d'Asie du Sud-Est.

Les deux parties ont discuté de la situation internationale et régionale. La partie vietnamienne a informé des développements récents de la situation en Mer Orientale. Elles ont souligné l'importance du maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité, ainsi que du règlement des différends par des moyens pacifiques sur la base du droit international et de la Charte des Nations Unies.

Dans le cadre de la visite, les deux pays ont signé de nombreux documents sur divers sujets, dont l’exemption de visa pour les titulaires d’un passeport ordinaire, et le renforcement de la coopération économique et commerciale entre les deux pays pour 2023-2025.