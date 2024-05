Clôture du 9e Plénum du 13e mandat du Parti

Le 9e Plénum du Parti. Photo : VNA

Après trois jours (du 16 au 18 mai) de travail urgent, sérieux et responsable, le 9e Plénum du 13e mandat du Parti a achevé tous les contenus et programmes fixés et s’est clôturé ce samedi 18 mai.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong a présidé le plénum.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, membre du Bureau Politique, a dirigé la séance de clôture.

S'exprimant lors de la séance de clôture, le leader du Parti Nguyen Phu Trong a souligné que dans la nouvelle période de développement, il était encore nécessaire de continuer à mettre en œuvre les trois avancées stratégiques proposées par le 13e Congrès national du Parti.

Cependant, il faut se concentrer sur des contenus fondamentaux et plus spécifiques, tels que construire et mettre en œuvre de manière synchrone les institutions et politiques pour promouvoir le développement des sciences, des technologies et de l'innovation ; encourager l'esprit d'innovation ; innover fondamentalement et globalement dans le travail relatif aux cadres, à l'attraction et à l’utilisation des personnes talentueuses ; construire des infrastructures pour la transformation numérique, les transitions verte et énergétique afin de réaliser véritablement des percées en matière de développement.

Il a demandé d'analyser et d'évaluer en profondeur la mise en œuvre des objectifs et des tâches quinquennaux 2021-2025, d’affirmer les résultats obtenus, d’indiquer clairement les limites et faiblesses restantes, leurs causes et les leçons tirées, de clarifier les contenus innovants et les facteurs nouveaux et positifs du 13e mandat par rapport aux mandats précédents, de prévoir les moyens de mise en œuvre du Programme et les objectifs stratégiques nationales pour le développement du pays jusqu'en 2030, vision jusqu'en 2045.

Il faut aussi se concentrer sur la clarification des questions majeures liées au développement socioéconomique et culturel, à la garantie de la sécurité publique et de la défense nationale et, enfin, construire et rectifier le Parti et le système politique pour qu'ils soient vraiment sains et puissants.

Le plénum a eu des discussions démocratiques et a avancé des conseils sur la préparation des congrès du Parti à tous les niveaux en vue du 14e Congrès national du Parti.



Le secrétaire général Nguyen Phu Trong a souligné que le Comité central avait discuté de manière démocratique et soigneuse, convenu à la majorité d'un Plan visant à perfectionner les postes de présidents du pays et de l'Assemblée nationale pour que le Comité chargé des affaires du Parti de l'Assemblée nationale l'examine et le présente aux députés pour la décision finale lors de la 7e session de la 15e Assemblée nationale, qui s'ouvrira le 20 mai.

Le plénum a élu quatre cadres supplémentaires au Bureau Politique, a décidé de libérer Mme Truong Thi Mai de ses fonctions de membre du Bureau politique et membre du Comité central du Parti du 13e mandat en raison de violations des règlements sur les choses interdites aux membres du Parti de faire.



Le Comité central a aussi décidé d’appliquer des sanctions disciplinaires en expulsant certains cadres du Parti.



Le secrétaire général Nguyen Phu Trong a demandé qu'immédiatement après le plénum soient complétés sérieusement et d’urgence les plans et mené l'élaboration des projets de documents qui seront soumis au 10e Plénum du Parti, en vue d'une décision finale en fin d'année. - VNA/VI