Cérémonie d’accueil du secrétaire général du PCV Tô Lâm et de son épouse à Jakarta

Le secrétaire général du Parti communiste vietnamien, Tô Lâm, accompagné de son épouse, a été accueilli avec les honneurs au Palais présidentiel Merdeka, en Indonésie.

Cette visite d’État intervient à l’invitation du président Prabowo Subianto, également chef du Parti du mouvement de la grande Indonésie.

À 16h45, heure locale, le cortège du dirigeant vietnamien a franchi les portes du palais au son des tambours et trompettes. La garde d'honneur indonésienne a marqué l'événement par une danse traditionnelle, tandis que le président Prabowo Subianto l’accueillait personnellement à sa descente de voiture.

Les hymnes nationaux du Vietnam et de l’Indonésie ont été entonnés, accompagnés de 21 coups de canon tirés en l'honneur de la délégation vietnamienne. Après une revue de la garde d'honneur et les présentations officielles, Tô Lâm et Prabowo Subianto se sont entretenus en privé avant de présider une réunion de haut niveau. Les deux dirigeants discuteront essentiellement du renforcement des relations bilatérales entre le Vietnam et l’Indonésie.

Selon l’agenda, après leur entretien, le président Prabowo Subianto et le secrétaire général To Lam assisteront à la cérémonie de remise des documents de coopération, rencontreront le milieu de presse Le président Prabowo Subianto a ensuite offert une réception officielle au secrétaire général To Lam et à son épouse. - VNA/VI