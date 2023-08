Cérémonie d'accueil du président kazakh Kassym-Jomart Tokayev à Hanoï

Le président du Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev est arrivé à Hanoï pour une visite officielle au Vietnam du 22 au 22 août, à l’invitation du président du Vietnam Vo Van Thuong.

Le président Vo Van Thuong (droite) et le président du Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev à Hanoï. Photo : VNA

Le président Vo Van Thuong a présidé lundi matin 21 août au Palais présidentiel à Hanoï la cérémonie d’accueil officielle de son homologue kazakh Kassym-Jomart Tokayev.

Le Vietnam et le Kazakhstan ont établi leurs relations diplomatiques le 29 juin 1992. Les deux pays entretiennent de bonnes relations d'amitié traditionnelle, cultivée par de nombreuses générations de dirigeants et des deux peuples. Les relations politiques se développent également vigoureusement. Les deux pays collaborent étroitement au sein de l'ONU et des forums régionaux et internationaux.

Des progrès remarquables ont été enregistrés dans la coopération entre les deux pays, notamment après l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasiatique (UEEA) dont le Kazakhstan est membre. Les deux pays s'efforcent de porter le commerce bilatéral à 1,5 milliard de dollars d'ici 2030.

Cette visite officielle au Vietnam du président Kassym - Jomart Tokayev marquera un nouveau chapitre dans la coopération Vietnam - Kazakhstan dans les domaines de l'économie, du commerce et du tourisme. Dans le cadre de cette visite, les deux parties vont signer plus de 10 accords de coopération.