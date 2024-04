Célébration du Nouvel An traditionnel pour les étudiants lao et cambodgiens à Dong Nai

Le Comité populaire de Dong Nai a organisé le 10 avril une rencontre pour célébrer les fêtes traditionnelles du Nouvel An du Laos - Bunpimay et du Cambodge - Chol Chnam Thmay ainsi que le Festival culturel Vietnam-Laos-Cambodge réunissant près de 100 étudiants des deux pays voisins de la province du Sud.

Une performance artistique lors de l'événement. Photo : VNA

S'adressant à l'événement, le vice-président du Comité populaire de Dong Nai, Nguyen Son Hung, a présenté ses vœux de Nouvel An aux étudiants lao et cambodgiens et a souligné les relations privilégiées entre le Vietnam et le Laos ainsi qu'entre le Vietnam et le Cambodge, qui constituent un atout inestimable pour les trois nations.Il a passé en revue la coopération entre Dong Nai et ses partenaires lao et cambodgiens, ajoutant qu'en 2015, la localité a créé l'Association d'amitié Vietnam-Laos et l'Association d'amitié Vietnam-Cambodge qui rassemblent plus de 6.000 membres.Les associations ont contribué à promouvoir l'amitié, la solidarité et la compréhension mutuelle entre les peuples des trois pays en général ainsi qu'à Dong Nai et dans les localités lao et cambodgiennes en particulier, a-t-il déclaré.Nguyen Son Hung a noté que Dong Nai avait formé 245 étudiants du Laos et du Cambodge à différents niveaux et leur avait fourni les meilleures conditions pour étudier et apporter leurs connaissances à la construction et à la défense de leur pays.Chaque année, la province organise des célébrations des fêtes traditionnelles du Nouvel An pour les étudiants lao et cambodgiens dans le cadre des efforts visant à prendre soin d'eux, a-t-il ajouté.Le responsable a déclaré qu'il espérait que les étudiants agiraient comme un facteur positif pour la promotion de la solidarité, de l'amitié et des liens étroits entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge, contribuant ainsi à construire une communauté de paix, de coopération et de développement de l'ASEAN.Le consul général adjoint du Laos à Hô Chi Minh-Ville, Amphay Souvannaseng, a remercié les autorités de Dong Nai pour leur coopération avec les partenaires lao et cambodgiens ainsi que pour leur attention envers les étudiants des deux pays.Il s'est dit convaincu que la solidarité et les relations étroites entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge continueront à être maintenues et à prospérer.Lors de l'événement, les autorités de Dong Nai ont présenté des cadeaux aux étudiants lao et cambodgiens et se sont joints aux pratiques traditionnelles des peuples lao et cambodgien lors des célébrations du Nouvel An. Les participants ont eu la chance d'apprécier des spectacles artistiques, des plats spéciaux et des jeux folkloriques traditionnels du Laos et du Cambodge. - VNA/VI