Célébration du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Argentine

A l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Argentine (25 octobre 1973 - 25 octobre 2023), le président Vo Van Thuong a échangé le 25 octobre des lettres de félicitations avec son homologue argentin Alberto Angel Fernández.

Rencontre d'amitié célébrant les 50 ans des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Argentine. Photo: VNA

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a fait de même avec son homologue Santiago Andres Cafiero.

Le même jour, l'Union des organisations d'amitié du Vietnam (UOAV) en collaboration avec l'ambassade d'Argentine au Vietnam a organisé une rencontre d'amitié célébrant les 50 ans des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Argentine.

Selon le président de l'UOAV Phan Anh Son, ces dernières années, l'Institut culturel Argentine-Vietnam a collaboré avec des partenaires vietnamiens pour organiser des activités visant à promouvoir la culture vietnamienne auprès du peuple argentin, favorisant les échanges et l'amitié entre les localités et les écoles des deux pays.

Il s'est déclaré convaincu que les relations d'amitié et de coopération intégrale entre les deux pays se développeraient fortement, substantiellement et plus efficacement dans les temps à venir, pour l'intérêt des deux peuples, pour la paix et la stabilité dans la région et le monde.

L'ambassadeur de l'Argentine au Vietnam, Luis Pablo Maria Beltramino a affirmé qu'au cours des cinq dernières décennies, les relations bilatérales entre les deux gouvernements et les deux peuples sont devenues de plus en plus dynamiques.

Afin de développer davantage les relations de coopération Vietnam-Argentine dans les temps à venir, Mai Thi Phuong Hoa, vice-présidente de la Commission judiciaire de l'Assemblée nationale et présidente du Groupe d'amitié parlementaire Vietnam-Argentine, a suggéré aux deux pays de se concentrer sur les domaines tels que politique-diplomatie; économie-commerce et culture, éducation, tourisme.