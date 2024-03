Numéro artistique lors de la cérémonie de célébration de la Journée internationale de la Francophonie 2024 à Hanoï. Photo: VNA

La Journée internationale de la Francophonie a été célébrée dans la soirée du 20 mars au Musée de l’ethnographie du Vietnam, à Hanoï.

Cet évènement a été co-organisé par le ministère des Affaires étrangères et l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Il a eu l’honneur d’accueillir des dirigeants et représentants d’administrations et organisations publiques vietnamiennes, du Groupe des ambassades, délégations et institutions francophones à Hanoï (GADIF), d’établissements d’éducation et de formation en et du français, ainsi que de nombreux étudiants et élèves.

Lors de la cérémonie, le vice-ministre des Affaires étrangères Dô Hung Viêt a déclaré se réjouir du dynamisme et de l'efficacité des activités francophones au Vietnam, affirmant la participation responsable et active du pays au développement de la Francophonie, notamment à la réalisation des trois objectifs clés du Cadre stratégique 2023-2030.

Nguyên Thuy Anh, présidente de la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale (AN), aussi présidente de la Section vietnamienne de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), a accentué, de son côté, les contributions de l’organe législatif aux activités de l’APF depuis plus de 60 ans.

L’Assemblée nationale vietnamienne est un membre actif de l'APF, s'efforçant toujours de promouvoir la coopération dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la jeunesse, du droit, de l'égalité des sexes..., a ajouté Nguyên Thuy Anh.

Quant à lui, Edgar Doerig, Représentant régional de l'OIF pour l'Asie et le Pacifique, a exprimé sa joie de la participation active des agences, départements, partenaires francophones locaux au renforcement de la place de la langue française et des valeurs de solidarité, de respect de la diversité et de tolérance.

Dans les temps à venir, l'OIF travaillera avec le Vietnam pour continuer à renforcer la coopération dans l'enseignement du français, promouvoir le développement économique, notamment dans le tourisme durable, l’insertion professionnelle…, selon Edgar Doerig.

Le thème de l’édition 2024 de la Journée internationale de la Francophonie est de « Créer, innover, entreprendre en français ». -VNA/VI