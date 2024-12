Célébration de la fondation de l’Armée populaire du Vietnam au Cambodge, en Malaisie et en Afrique du Sud

Le soir du 12 décembre, à Phnom Penh, l'ambassade du Vietnam et le Bureau de l'attaché de défense vietnamien au Cambodge ont solennellement organisé une cérémonie pour célébrer le 80e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam (22/12/1995-22/12/2024) et le 35e de la Journée de la Défense nationale (22/12/1989-22/12/2024).

Le colonel Tran Van Tam, chef du Bureau de l'attaché de défense du Vietnam au Cambodge, a retracé l'histoire de la création et du développement de l'Armée populaire du Vietnam, tout en évoquant les perspectives de coopération militaire et de défense entre les deux nations.

L'ambassadeur Nguyen Huy Tang, quant à lui, a affirmé que la défense était un socle solide sur lequel repose l'ensemble des relations entre le Vietnam et le Cambodge. Le général Phat Vibolsophea, directeur général adjoint du Département général de politiques et des affaires étrangères, directeur du Département des relations internationales du ministère cambodgien de la Défense, a exprimé sa profonde gratitude au gouvernement, à l'armée et au peuple vietnamiens pour avoir toujours soutenu le Cambodge et son armée.

Il a aussi apprécié l'étroite coopération entre l'Armée royale cambodgienne et l'Armée populaire du Vietnam.

Le même jour, à Kuala Lumpur, l'ambassade du Vietnam et le Bureau de l'attaché de défense du Vietnam en Malaisie ont organisé une cérémonie pour fêter la fondation de l'Armée populaire du Vietnam et de la Journée de la Défense nationale.



L'ambassadeur du Vietnam en Malaisie, Dinh Ngoc Linh, a rappelé que, depuis 80 ans, l'Armée populaire du Vietnam n'a cessé de se développer, jouant un rôle central dans la libération nationale, la défense du pays et les missions de paix internationales."



Il a exprimé sa gratitude aux ministères des Affaires étrangères, de la Défense, aux collègues et amis malaisiens pour leurs efforts et leurs contributions concrètes au renforcement de la coopération dans tous les aspects, notamment en matière de défense entre le Vietnam et la Malaisie.



Le 12 décembre, à Pretoria, l'ambassade du Vietnam en Afrique du Sud et le Bureau de l'attaché de défense vietnamien en Afrique du Sud ont fait de même.



S'exprimant lors de la cérémonie de célébration, l'ambassadeur du Vietnam Hoang Sy Cuong a remercié les ministères des Affaires étrangères, de la Défense, les collègues et amis de l'Afrique du Sud pour avoir œuvré de manière décisive au renforcement de la coopération militaire bilatérale, notamment en facilitant les échanges d'experts et les exercices conjoints.

Le colonel Tran Van Hieu. Photo : VNA



L'attaché de défense du Vietnam en Afrique du Sud, le colonel Tran Van Hieu, a souligné que la diplomatie de défense était devenue un pilier essentiel de la politique étrangère vietnamienne, favorisant la confiance stratégique et le développement des relations internationales.



À ce jour, le Vietnam entretient des relations de coopération en matière de défense avec plus de 100 pays. -VNA/VI