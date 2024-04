Bons signes pour les exportations de produits aquatiques

Au premier trimestre, les exportations de produits aquatiques étaient estimées à près de 2 milliard de dollars, soit une augmentation de près de 8% en glissement annuel, selon les données de l'Association des exportateurs et producteurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP).



Selon les statistiques, les exportations vers les Etats-Unis et la Chine ont connu une percée spectaculaire au cours de cette période. Plus précisément, les exportations vers les États-Unis ont augmenté de 16% et celles vers la Chine, de plus de 30%. Le marché japonais, pour sa part, a connu une hausse de plus de 5%.

Notamment, le marché australien a figuré dans le top 5 des plus grands marchés et contribué plus de 18 % au chiffre d'affaires des entreprises vietnamiennes de produits aquatiques. Le Canada se trouve dans le top 8, avec une forte augmentation de 59 % sur un an.

Selon les prévisions de la VASEP, en 2024, les exportations vietnamiennes de crevettes connaîtraient une augmentation de 10 à 15% par rapport à 2023, en particulier au cours du second semestre. La filière pangasius, quant à elle, vise 2 milliards de dollars d’exportations.

Cependant, les tensions en mer Rouge entraînent des difficultés dans le transport de marchandises d'exportation, à mesure que les coûts de fret augmentent.



En outre, l'Association américaine des transformateurs de crevettes (American Shrimp Processing Association - ASPA) a récemment demandé une enquête anti-dumping sur les crevettes importées du Vietnam et de certains autres pays, ce qui pourrait affecter les exportations vietnamiennes de crevettes au premier semestre de 2024.



La Direction des Pêches relevant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural continue de développer l'aquaculture marine et lacustre, parallèlement aux solutions de développement scientifique et technologique pour augmenter la valeur des produits. Elle s’efforce également de renforcer le développement des produits à partir de sous-produits aquatiques, ainsi que la gestion des navires et ports de pêche... -VNA/VI