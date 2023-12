BM : "résilience, le mot qui caractérise le mieux l'économie vietnamienne en 2023"

Dans son dernier rapport économique de l'Asie de l'Est et du Pacifique, la Banque mondiale (BM) prévoit que la croissance économique du Vietnam ne serait pas trop élevée, mais qu'il s'agirait tout de même d'un taux de croissance positif par rapport à de nombreux autres pays, compte tenu du contexte mondial morose. Alors, quel est le principal moteur qui a aidé l'économie vietnamienne en 2023 et quelles sont les perspectives pour 2024 ?

Pour en savoir plus sur cette question, l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) a interviewé l'économiste en chef de la

Banque mondiale

(BM) au Vietnam, Andrea Coppola.

Andrea Coppola a déclaré que s'il devait choisir un mot pour décrire l'économie vietnamienne en 2023, ce serait "résilience". Selon lui, la récession mondiale constitue un choc majeur pour l'économie ouverte du Vietnam. Cependant, l’économie a maintenu un taux de croissance dont rêvent d’autres pays du monde.

La

croissance économique

aux États-Unis est estimée à 2,5% en 2023. Dans la zone euro, la croissance devrait être encore plus faible, à seulement 0,5% environ. Pendant ce temps, le Vietnam pourrait encore croître à un rythme relativement rapide.

En cette fin d'année 2023, l’économie vietnamienne montre des signes évidents de reprise. Cette reprise est portée par trois facteurs principaux. Premièrement, la demande extérieure pour les exportations se redresse progressivement. Deuxièmement, les autorités montrent le rôle important que joue la promotion des investissements publics, qui ont considérablement augmenté par rapport à 2022. Troisièmement, malgré le choc violent qui a frappé l'économie, la consommation des ménages se redresse bien.

Le Vietnam a également attiré beaucoup d'attention internationale en 2023. Les médias mondiaux ont publié de nombreux articles soulignant ses réalisations et potentiels. Les visites de dirigeants mondiaux au Vietnam ont également attiré l’attention de la communauté internationale.

Le Vietnam est considéré comme une destination attractive pour les investisseurs internationaux grâce à sa stabilité socio-économique et politique et sa capacité de s'intégrer à l'économie mondiale.

Dans un tel contexte, il est important que le Vietnam continue de renforcer son climat des affaires, en attirant l'attention des investisseurs privés pour tirer pleinement parti des effets des développements géopolitiques mondiaux sur les investissements et le commerce internationaux.

Andrea Coppola

a estimé que le contexte international devrait rester difficile en 2024. Après la récession mondiale en 2023, la croissance économique mondiale devrait encore ralentir l’année prochaine, y compris les principaux partenaires commerciaux du Vietnam comme les États-Unis.

La sous-performance de l’année prochaine pourrait être le résultat des effets décalés de la tendance actuelle au resserrement de la politique monétaire, du resserrement des conditions de crédit et de l’affaiblissement du commerce mondial.

Les principaux risques pour 2024 comprennent les risques géopolitiques, les impacts des conflits sur les prix de l’énergie, les tensions financières liées à la hausse des taux d’intérêt à long terme et une activité économique plus faible que prévu en Chine.

La BM s’attend à ce que la demande d’exportation de produits vietnamiens en provenance du reste du monde se redresse d’ici 2024, mais la reprise ne serait pas aussi forte qu’auparavant. Cette situation difficile pourrait persister encore un certain temps.

Dans ce contexte, l’expert de la BM a recommandé au Vietnam d’améliorer sa résilience aux chocs externes et de tirer parti de sa force interne et de sa productivité intérieure pour soutenir la croissance économique. De cette manière, le Vietnam peut transformer les défis en opportunités pour renforcer davantage son modèle de croissance.

Le Vietnam peut soutenir sa croissance économique à court et à long termes par le biais de la politique budgétaire, en accélérant la mise en œuvre de projets d’infrastructures et d’investissement public.

En outre, selon le spécialiste de la BM, le peuple vietnamien constitue la plus grande force intrinsèque du pays. Par conséquent, il a recommandé que le Vietnam continue de promouvoir le développement du secteur privé et d'améliorer la productivité en améliorant les qualifications de la main-d'œuvre afin de renforcer la compétitivité du secteur privé.

La BM prévoit que l'

économie vietnamienne

connaîtrait une croissance de 4,7% en 2023, avant de se redresser à 5,5% en 2024 et à 6,0% en 2025./.-VNA/VI