Bientôt une visite du président américain Joe Biden au Vietnam

Le président américain Joe Biden effectuera une visite au Vietnam les 10 et 11 septembre, a annoncé le 29 août la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères Pham Thu Hang.



Le président aamesricain Joe Biden effectuera une visite au Vietnam. Photo : VNA

Cette visite aura lieu à l'invitation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, a-t-elle indiqué.



"Nous sommes convaincus que les visites des hauts dirigeants des deux pays approfondiront davantage les relations Vietnam-États-Unis pour les porter vers un développement stable, substantiel et à long terme dans tous les domaines, contribuant ainsi au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde», a-t-elle souligné.