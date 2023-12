Bientôt la 28e réunion du Comité permanent de l'Assemblée nationale

La 28e réunion du

Comité permanent

de l'Assemblée nationale aura lieu dans trois jours (13, 14 et 18 décembre) à Hanoï. Le président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Huê va prononcer un discours d'ouverture et diriger les séances de travail, de concert avec les vice-présidents de l'AN.

Le Comité permanent va examiner et approuver son projet de Résolution guidant l'organisation des activités d'explication lors des réunions du Conseil des affaires ethniques et des commissions de l'AN ; envisager et proposer d'ajouter un certain nombre de projets juridiques au Programme d'élaboration de lois et d'ordonnances de 2024 (Loi sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains (modifiée); Loi sur la taxe sur la valeur ajoutée (modifiée); Loi sur la gestion et l'utilisation des armes, des explosifs et des outils de soutien (modifiée)...).

Le Comité va examiner et donner des avis sur deux sujets : répartition et ajustement du plan d'investissement du budget central en 2023 entre les ministères et agences du ressort central comme local ; et attribution des fonds au Programme de redressement et de développement socio-économique, ajustement et complément du plan d'investissement public à moyen terme du budget central pour les ministères, agences du ressort central et local pour la période 2021 - 2025. Le Comité va examiner et décider des fonds supplémentaires pour les dépenses régulières du budget de l'État 2023 pour les ministères et agences du ressort central et local.

Lors de la réunion, le Comité va évaluer les résultats de la mise en œuvre de ses activités des relations extérieures et de la coopération internationale en 2023 ; examiner et approuver son plan pour 2024 et donner des avis sur les activités des relations extérieures et de la coopération internationale du Conseil des affaires ethniques, des Commissions de l'AN et d’autres.

Le Comité va examiner et approuver la proposition du Premier ministre concernant la nomination et la révocation de l'ambassadeur du Vietnam ; examiner et approuver son Programme de travail 2024 ; faire le bilan de la 6e session et donner de premiers avis sur la préparation de la 7e session de l'AN. - VNA/VI