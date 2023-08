Bientôt la 17e édition du Salon touristique international de Ho Chi Minh-Ville 2023

La 17e édition du Salon touristique international de Ho Chi Minh-Ville (ITE-HCMC) 2023 aura lieu du 7 au 9 septembre au Centre des congrès et des expositions de Saigon (SECC) dans le 7e arrondissement de la ville.

Des touristes étrangers à Ho Chi Minh-Ville. Photo : journal Tin Tuc

L'information a été donnée le 15 août lors d'une conférence de presse organisée par le Service municipal du Tourisme de Ho Chi Minh-Ville et les unités connexes.

Placé sous le thème "Connexion, développement, durabilité ", l'événement devra réunir plus de 400 exposants qui seront des compagnies aériennes, des hôtels et des centres de villégiature, des agences de voyage..., de 45 villes et provinces vietnamiennes ainsi que d'autres pays.

Il devra également attirer 150 acheteurs internationaux de grande qualité dont les agences de voyage de nombreux marchés clés et potentiels tels que la Chine, la République de Corée, le Japon, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Espagne, les États-Unis, le Canada, le Chili, la Thaïlande, Singapour et l’Inde….

Selon Nguyen Cam Tu, directrice du centre de promotion du tourisme de Ho Chi Minh-Ville, ITE HCMC 2023 sera une opportunité importants pour le secteur touristique de faire un élan dans l'attrait des touristes nationaux et étrangers...