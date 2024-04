Attirer plus de touristes grâce aux festivals

Promouvoir les valeurs des festivals, affirmer leur identité, accroître les activités expérientielles à partir d'événements et de festivals est une bonne direction que de nombreuses localités suivent, favorisant ainsi les atouts de développement socio-économique local, tout en créant un point culminant pour les activités touristiques.

Selon le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le pays compte annuellement près de 8 000 festivals de toutes sortes, démontrant la diversité, la richesse et les caractéristiques uniques de chaque région.

De nombreux festivals sont devenus des attractions touristiques, apportant des moyens de subsistance aux populations locales. De nombreuses nouvelles fêtes sont également organisées sur la base des atouts spécifiques de chaque localité comme les fêtes des fruits, des pangasius, de la noix de coco, des fleurs...



Du point de vue du développement du tourisme, le problème est que des festivals devraient exprimer de plus en plus clairement les identités culturelles locales et régionales.

L'une des orientations de développement du tourisme vietnamien est de développer des produits basés sur les avantages exceptionnels de la nature et de la culture de chaque localité, la création des produits touristiques clés, dont le tourisme culturel et de festivités.

La directrice adjointe du service de la Culture, des Sports et du Tourisme de la ville de Can Tho (Nord), a déclaré qu'un festival efficace contribuait non seulement au développement socio-économique local, à celui du tourisme mais aussi à la préservation de l'identité culturelle régionale. -VNA/VI