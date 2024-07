Arrêt de l'exploitation du navire à grande vitesse reliant HCM-Ville à Côn Dao à partir du 29 juillet

La société par actions des navires à grande vitesse Phu Quoc (Phu Quoc Express) a informé les agences, unités, partenaires et clients de la suspension du service de navire à grande vitesse entre Hô Chi Minh-Ville et l'île de Côn Dao à partir de fin juillet, après plus de deux mois d'exploitation.



Plus précisément, la société par actions des navires à grande vitesse Phu Quoc a annoncé qu'elle cessera d'exploiter la ligne Hô Chi Minh-Ville - Côn Dao à partir du 29 juillet en raison de l'inefficacité de cet itinéraire.



L'exploitation de cet itinéraire rencontre en effet de nombreuses difficultés et insuffisances, notamment en raison de la distance du port de Hiêp Phuoc au centre-ville, du transfert des passagers, et des conditions climatiques défavorables.



Le service de navire à grande vitesse entre Hô Chi Minh-Ville et Côn Dao est exploité trois jours par semaine depuis mi-mai 2024. À Hô Chi Minh-Ville, le navire part à 7h00 du port de Saigon - Hiep Phuoc (district de Nha Be), situé à plus de 20 km du centre-ville, et en sens inverse part à 13h00 du port de Ben Dam à Con Dao.



D'une longueur de plus de 77 m et d'une largeur de 9,49 m, ce navire peut transporter plus de 1 000 passagers. Avec ce service, il faut environ quatre heures et 30 minutes pour voyager entre Hô Chi Minh-Ville et Côn Dao. Les prix des billets aller simple varient entre 615 000 dôngs et 1,1 million de dôngs (24 à 43 dollars), en fonction des catégories de passagers et de l'heure de départ. -VNA/Vi