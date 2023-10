Approfondissement du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et l’Inde

Le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, effectue une visite officielle au Vietnam du 15 au 17 octobre, à l'invitation de son homologue vietnamien, Bui Thanh Son.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son (droite) et son homologue indien Subrahmanyam Jaishankar signent le procès-verbal de la réunion. Photo: VNA

Le 16 octobre, les deux ministres ont coprésidé la 18e session du Comité mixte Vietnam - Inde sur la coopération économique, commerciale, scientifique et technologique.

Le ministre Bui Thanh Son a souligné que la visite du ministre indien revêtait une grande importance, contribuant à promouvoir davantage le partenariat stratégique intégral entre les deux pays dans tous les domaines, en le rendant plus developpé et plus efficace.

Le ministre Subrahmanyam Jaishankar a affirmé que l'Inde accordait toujours une grande importance à la consolidation et au développement des relations d'amitié traditionnelles et du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et l'Inde, cultivé par les dirigeants et les peuples des deux pays.



Lors de la 18e session du Comité mixte, les deux parties ont évalué le développement complet des relations bilatérales depuis la 17e session du Comité mixte qui s'est tenue en août 2020, ainsi que de la mise en œuvre du Plan d'action du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et l'Inde pour la période 2021-2023.

Les deux ministres se sont réjouis du bon développement du partenariat stratégique intégral entre les deux pays, notamment la célébration du 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques en 2022, avec une série d'activités.

Ils ont convenu d'intensifier les échanges de délégations et les contacts de haut niveau entre les deux pays, de maintenir une mise en œuvre efficace des mécanismes de coopération bilatérale existants, et de bientôt mettre en place le mécanisme de dialogue sur la diplomatie économique au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères.

Les deux parties s'engageront à élaborer un programme d'action pour la période 2024-2026, à renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité conformément à la Déclaration de vision commune sur le partenariat de défense Vietnam-Inde d'ici 2030, et à accélérer les négociations en vue de la signature prochaine d'un protocole d'accord sur la coopération judiciaire entre le ministère vietnamien de la Justice et le ministère indien du Droit et de la Justice.

Elles se sont réjouies de la reprise et du développement de la coopération économique et commerciale après la pandémie, avec des échanges commerciaux bilatéraux dépassant l'objectif de 15 milliards de dollars fixé pour 2022. Elles ont convenu de coordonner étroitement afin de créer un environnement favorable aux activités commerciales et d'investissement, dans le but d'atteindre un commerce bilatéral de 20 milliards de dollars.

Dans cet esprit, le ministre Bui Thanh Son a proposé à l'Inde de réduire les barrières commerciales et les mesures de défense commerciale sur les biens et services vietnamiens, ainsi que de simplifier les procédures d'importation d'acier en provenance du Vietnam.

Le ministre indien des Affaires étrangères a exprimé son soutien à la prolongation rapide du protocole d'accord sur la coopération économique et commerciale entre les deux parties pour la période 2018-2023. Il a également convenu de mettre en œuvre efficacement l'Accord-cadre de coopération agricole, et a suggéré aux deux pays d'adopter prochainement des méthodes de paiement en ligne.

En ce qui concerne la coopération en matière d'éducation et de formation, le chef de la diplomatie indienne a convenu de continuer à soutenir les projets à impact rapide (QIPs) ainsi que les bourses annuelles dans le cadre du Programme indien de coopération technique et économique (ITEC), du Programme d'échanges culturels (CEP) et du Programme général de bourses culturelles (GCSS).

Les deux ministres sont tombés d'accord pour renforcer la coopération dans les domaines des sciences, des technologies et de l'information. Ils ont prévu d'organiser prochainement la 4e réunion du groupe de travail conjoint sur les technologies de l'information, et de négocier et de signer l'accord de partenariat numérique entre le Vietnam et l'Inde.

Ils ont convenu d'envisager l'augmentation des vols directs entre les deux pays afin de renforcer la coopération dans les domaines du tourisme, de l'économie, du commerce et des échanges entre les peuples. Ils continueront de se coordonner et de se soutenir lors des forums multilatéraux, notamment aux Nations Unies.

Le ministre Jaishankar a déclaré que l'Inde soutenait le rôle central de l'ASEAN dans la structure régionale, la considérant comme le centre de la politique indienne "Agir vers l'Est". Il a également convenu de renforcer la coopération Mékong-Gange.

Les deux parties ont souligné l'importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté, de la liberté de navigation et de l'aviation, ainsi que du respect du droit international en Mer Orientale, du règlement pacifique des différends sur la base du droit international, en particulier de la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer (CNUDM 1982).

À l'issue de la session, les deux ministres ont signé le procès-verbal et ont convenu d'organiser la 19e session du Comi té mixte Vietnam-Inde sur la coopération économique, commerciale, scientifique et technologique en Inde.

Les deux ministres ont assisté à la cérémonie d'émission d'un timbre commun entre le Vietnam et l'Inde pour marquer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1972 - 2022).

Dans l'après-midi, le chef de la Commission centrale des relations extérieures du Parti communiste du Vietnam, Le Hoai Trung, a rencontré le ministre indien des Affaires étrangères Subramanyam Jaishankar.

Les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant au développement fort des relations d'amitié traditionnelles et du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et l'Inde. Elles sont convenues de continuer à promouvoir la coopération dans tous les domaines, tels que la politique, l'économie, le commerce, la défense, la sécurité, la culture, l'éducation, la formation, ainsi que de coordonner et de se consulter lors de forums multilatéraux.

Les deux parties ont également discuté de la coopération entre les canaux du Parti et de diverses questions internationales et régionales d'intérêt mutuel.