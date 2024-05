Approfondissement des relations bilatérales entre le Vietnam et l'UE

Les relations entre le Vietnam et l'Union européenne (UE) sont un exemple de la coopération pacifique, a affirmé jeudi le vice-ministre permanent des Affaires étrangères Nguyen Minh Vu, exprimant son souhait de développer profondément ces relations bilatérales.

L'ambassadeur et chef de la délégation de l'UE au Vietnam, Julien Guerrier. Photo: VNA

Lors de la cérémonie marquant le 74e anniversaire de la Journée de l'Europe (9 mai) qui s'est déroulée le 9 mai à Hanoï, le vice-ministre Nguyen Minh Vu a indiqué que la Journée de l'Europe est une occasion spéciale pour honorer la solidarité et la volonté de protéger la paix et la prospérité.

Le vice-ministre des Affaires étrangères a estimé que depuis l'établissement officiel de leurs relations diplomatiques, le Vietnam et l'UE avaient rencontré de nombreux défis dans un contexte de changements complexes à l'échelle régionale et mondiale. Malgré cela, ces relations ne cessent de s'approfondir et de porter ses fruits. L'aide apportée par les pays de l’UE au Vietnam durant la période du COVID-19, en termes de vaccins et d’équipements de protection individuelle, en est un bon exemple. Actuellement, l'Accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l'UE et le Vietnam (PCA), entré en vigueur le 1er octobre 2016, constitue le fondement juridique d'une nouvelle phase de développement, offrant un champ de coopération plus étendu et un niveau plus profond.

"En tant que pays en développement d'Asie du Sud-Est et l'un des partenaires étroits de l'Europe, le Vietnam reconnaît clairement la valeur de la coopération avec l'UE dans différents domaines", a souligné le vice-ministre Nguyen Minh Vu.

L'UE est actuellement le plus grand partenaire de développement du Vietnam, son 5e partenaire commercial et son 6e investisseur étranger. Parallèlement, le Vietnam est le plus grand partenaire commercial de l'UE au sein de l'ASEAN et son 14e dans le monde.

Pour renforcer la coopération bilatérale, le vice-ministre Nguyen Minh Vu a invité les pays de l'UE à ratifier rapidement l’Accord de protection des investissements entre l'UE et le Vietnam (EVIPA), et à mettre en œuvre efficacement l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'UE (EVFTA).

A cette occasion il a également proposé à l'UE de fournir une aide au développement au Vietnam pour la période 2024-2027 et de supprimer rapidement le "carton jaune" imposé par la Commission européenne (CE) aux produits vietnamiens de la pêche.

Il a en outre appelé l'UE à continuer de coopérer avec le Vietnam et de le soutenir dans la mise en œuvre du plan de mobilisation des ressources (RMP) dans le cadre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) afin d'atteindre l'objectif de "zéro émission nette" d'ici 2050.

En ce qui concerne les relations entre l'ASEAN et l'UE, Nguyen Minh Vu a déclaré que le Vietnam soutient et promouvra activement le partenariat stratégique entre l'ASEAN et l'UE, espérant que l'UE continuera à apporter des contributions plus concrètes dans la région.

Lors de la cérémonie, l'ambassadeur et chef de la délégation de l'UE au Vietnam, Julien Guerrier, a fait le bilan du processus de construction, de formation et de développement de l'UE.

Appréciant la coopération entre le Vietnam et l'UE, l'ambassadeur Julien Guerrier a souligné qu'au cours des 35 dernières années, l'UE s'était tenue aux côtés du Vietnam pour réaliser de nombreuses avancées et que désormais, l'UE souhaite soutenir le Vietnam dans l'accomplissement de ses objectifs de développement national jusqu’en 2045 et de "zéro émission nette" d’ici 2025. -VNA/VI