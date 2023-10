Agoda présente de nouvelles destinations au Vietnam

Agoda, l'une des plateformes de voyages numériques les plus dynamiques au monde, indique que le site touristique de Tam Dao, situé sur la chaîne de montagnes éponyme, à une altitude de 900 m, dans la province de Vinh Phuc (Nord), est en tête des nouvelles destinations les plus importantes du Vietnam, avec un nombre de recherches en hausse de 279% par rapport à la même période de l'année dernière.

Un château à Tam Dao. Photo: VNA

La ville de Bac Ninh, province éponyme du Nord, se classe au 2e rang, avec un nombre de recherches en hausse de 234%.



Phu Quy, une petite île au large de la province de Binh Thuân (Centre) et la ville côtière de Quy Nhon, province de Binh Dinh (Centre), figurent aussi sur cette liste.

Vu Ngoc Lâm, directeur d'Agoda au Vietnam, a déclaré qu'Agoda avait remarqué une augmentation notable des recherches sur certains endroits peu visités.

Agoda veut profiter de cette opportunité pour présenter de nouvelles destinations au Vietnam, souhaitant découvrir pourquoi les gens qui aiment voyager explorent des destinations peu fréquentées.



Le Vietnam a beaucoup de choses intéressantes à explorer, les destinations de deuxième et troisième rangs étant de plus en plus recherchées. Par conséquent, Agoda offre régulièrement de nombreuses incitations pour aider les touristes à vivre les meilleures expériences lors de leur voyage au Vietnam, a déclaré Vu Ngoc Lâm.