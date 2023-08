Activités du président de l’AN du Vietnam en Indonésie

Le président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue, a félicité l'Association d'amitié Indonésie-Vietnam pour sa contribution à l'amélioration des échanges entre les peuples et à la promotion de la coopération en matière de commerce et d'investissement entre les deux pays.

Le président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue et les responsables de l'Association d'amitié Indonésie-Vietnam. Photo : VNA

Lors d'une réunion le 5 août avec le chef de cette Association, Budiarsa Sastrawinata, dans le cadre de sa visite officielle en Indonésie,Vuong Dinh Hue a applaudi l'initiative du responsable indonésien de créer l'Association, dont les principaux membres sont des hommes d'affaires qui réalisent des projets commerciaux et d'investissement au Vietnam.



Budiarsa Sastrawinata a informé que, créée en 2015, l'Association vise à consolider et à renforcer l'amitié entre les deux pays.



Après avoir remercié Vuong Dinh Hue pour son soutien dans la promotion des liens entre les deux pays, Budiarsa Sastrawinata a soumis des propositions des membres de son Association concernant la production et les activités commerciales au Vietnam, notamment des projets de production verte, la protection de l'environnement, la fabrication de vaccins contre les maladies de la volaille, la coopération pétrolière et gazière, pharmaceutiques et l'ouverture d'une exposition de photos à Hanoï.



Vuong Dinh Hue a souligné que le Vietnam et l'Indonésie avaient une amitié traditionnelle de longue date et que son pays était disposé à promouvoir les relations avec l'Indonésie à travers tous les canaux du Parti, de l'Assemblée nationale, du gouvernement et des échanges entre les peuples.



Il a exprimé son souhait que l'Association d'amitié Indonésie-Vietnam admette plus de membres et a suggéré que l'Association organise un événement de diplomatie populaire cette année lorsque les deux pays célèbrent le 10e anniversaire de l'établissement de leur partenariat stratégique.

Toujours le 5 août au matin, le président de l'AN Vuong Dinh Hue et une délégation de haut rang de l'Assemblée nationale vietnamienne ont déposé une gerbe au monument des héros nationaux indonésiens au cimetière de Kalibata, au Sud de Jakarta.