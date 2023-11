Accroître l’efficacité de la mise en œuvre des accords de libre-échange

La mise en œuvre de l'accord de libre-échange (ALE) a ouvert de nombreuses opportunités au Vietnam pour développer et diversifier ses marchés d'import-export et attirer les investissements étrangers, apportant des effets bénéfiques sur le développement socio-économique des localités à travers le pays, en particulier en favorisant la croissance du commerce, ont estimé les experts, lors d’un séminaire tenu le 31 octobre à Hanoi.

Des experts parlent de l'efficacité de la mise en oeuvre des ALE. Photo: VNA

Tô Thi Huong Lan, directrice adjointe du Service de l'Industrie et du Commerce de la province de Thai Binh, a déclaré que le chiffre d'affaires des exportations de la province de Thai Binh a toujours affiché un bon taux de croissance, surtout ces 3 dernières années.

Certains produits ont bien profité des ALE, notamment l'accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA), comme les vêtements, les produits aquatiques, les chaussures en cuir..., a indiqué Tô Huong Lan.

Ainsi, la valeur totale d'échanges bilatéraux des cinq villes de ressort central avec les pays de la zone de libre-échange au cours de la période 2021-2022 est estimé à plus de 449 milliards de dollars, dont 189,5 milliards de dollars d'exportations et 259,4 milliards de dollars d'importations.

En particulier avec l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), en 2021 et 2022, le chiffre d'affaires total des échanges entre ces 5 villes et les pays du CPTPP a atteint 79,751 milliards de dollars. Avec l'EVFTA, les entreprises de ces 5 villes ont exporté pour 14,179 milliards de dollars vers l'UE.



Le récent rapport du ministère de l'Industrie et du Commerce sur la situation des accords CPTPP, EVFTA et UKVFTA montre également une vision plus générale : en 2022, 52 des 63 provinces et villes du pays ont mené des activités d'exportation avec les pays du CPTPP, soit 11 de plus qu'en 2021.

Pour les pays de l'EVFTA, 49 des 63 provinces et villes ont eu des activités d'exportation avec cette zone, en hausse de 11 localités par rapport à 2021. De même, en 2022, 44 ont mené des activités d'exportation avec le Royaume-Uni sous l’accord UKVFTA, soit 13 de plus qu'en 2021.



Ngô Chung Khanh, directeur adjoint du Département de politique commerciale multilatérale du ministère de l'Industrie et du Commerce, a déclaré que le gouvernement avait chargé le ministère de l'Industrie et du Commerce d'élaborer et de publier un ensemble d'indicateurs pour évaluer les résultats de la mise en œuvre des ALE dans les localités (Indice des ALE - FTA Index en anglais).



On s'attend à ce que d'ici la fin de cette année, l'indice soit annoncé, a-t-il indiqué, ajoutant que l'indice aiderait les provinces et les villes à accorder plus d'attention à la mise en œuvre efficace des ALE.