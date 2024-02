À Hanoi, une aventure nocturne à la découverte du temple Ngoc Son

Le temple Ngoc Son (temple de la montagne de jade) et le lac Hoàn Kiêm (Lac de l’épée restituée), sont des destinations touristiques incontournables de la capitale vietnamienne.

Le spectacle reproduisant le roi Lê Thai Tô en bateau-dragon remettant la précieuse épée à la tortue magique sur le lac Hoàn Kiêm. Photo: NDEL

Pour promouvoir le développement de l’industrie culturelle, le comité de gestion des monuments et des vestiges relevant du Département de la culture et des sports de Hanoi a récemment lancé la visite nocturne «Temple de Ngoc Son - nuit mystérieux» avec de nombreuses activités.

Le point culminant de cette visite nocturne est le spectacle reproduisant le roi Lê Thai Tô en bateau-dragon remettant la précieuse épée à la tortue magique sur le lac Hoàn Kiêm.

À la première porte du temple Ngoc Son, les touristes arriveront à la tour Thap But (Tour du pinceau). C’est le lieu où commence la visite «Temple de Ngoc Son - nuit nuit mystérieux ».

L’atmosphère était solennelle lorsque le comité d’organisation a offert de l’encens à la tour Thap But. Cette dernière est devenue étincelante grâce à des effets de lumière, combinés à un récit sur la signification de la tour que le célèbre homme de culture Nguyên Van Siêu a érigée.

Vient ensuite la cérémonie d’accueil de l’énergie du ciel et de la terre dans la zone du pont Thê Huc (Pont du soleil levant) et Dac Nguyêt Lâu (Tour d’observation de la lune). Le pont de Thê Huc, faiblement éclairé dans l’obscurité, devient la scène d’un spectacle de danse contemporaine sur la musique de la chanson «Les Hanoïens» de l’écrivain et poète Nguyên Dinh Thi.

En entrant dans l’espace du temple Ngoc Son, les touristes assisteront à un spectacle recréant la légende du roi Lê Thai Tô remettant l’épée à la tortue dans le lac de Hoàn Kiêm, devant la maison communale de Trân Ba. Dans un espace empreint de légende symbolisant l’esprit pacifique du peuple vietnamien. L’espace devient encore plus mystérieux et sacré avec le parfum de l’encens et les effets de lumière.

La dernière partie du programme «Temple de Ngoc Son - nuit mystérieuse» est la cérémonie de prière pour la paix dans la zone principale du temple. Les visiteurs peuvent découvrir la salle d’exposition de spécimens de tortues du lac de Hoàn Kiêm et admirer les paysages du temple. Ils peuvent également assister à un spectacle de danse artistique sur de la musique folklorique.

La visite nocturne ne dure pas longtemps, mais crée des moments véritablement mémorables avec un spectacle son et lumière et des performances qui permettent à chacun de mettre de côté tous ses soucis pour s’immerger dans des espaces et des histoires qui sont à la fois calmes, mystérieux et sacré.

Le chef du comité de gestion des monuments et des sites de reliques de Hanoi, Nguyên Doan Van, a déclaré : « Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de la ville visant à développer l’industrie culturelle, le comité de gestion des reliques du lac Hoàn Kiêm et du temple Ngoc Son a recueilli des avis des grands experts comme le professeur Lê Van Lan, le docteur Dô Thi Hao, experte en culture populaire et de nombreux autres experts et partenaires pour créer un produit de visite nocturne à thème «Ngoc Son - nuit mystérieux».

À travers le programme d’expérience nocturne, nous souhaitons répondre à la demande des habitants et des touristes, afin de promouvoir la tradition culturelle millénaire de la capitale vietnamienne et développer l’industrie culturelle », a-t-il déclaré.

Le circuit touristique «Temple Ngoc Son - nuit mystérieux», d’une durée de près de 60 minutes, a lieu chaque semaine du lundi au jeudi. Afin d’assurer la qualité de la visite et la qualité artistique des performances, le comité d’organisation n’accueillera que 60 à 70 visiteurs pour une visite.

La visite nocturne du temple Ngoc Son contribuera à enrichir les produits du tourisme nocturne à Hanoi. Le docteur Nguyên Viêt Chuc, ancien vice-président de la Commission de la culture, de l’éducation, de la jeunesse, de l’adolescence et de l’enfance de l’Assemblée nationale, a déclaré : «Je suis convaincu que ce programme rencontrera le succès, car le comité d’organisation a créé un espace qui est à la fois réel et mystérieux pour exprimer la bonté et la beauté de la culture de Hanoi et de la culture vietnamienne». – NDEL/VNA/VI