À Hanoï, des espaces culturels et commerciaux au service du Tet 2026

Le 4 février, le Service de l’industrie et du commerce de Hanoï, en coordination avec les quartiers d’O Cho Dua, Dong Da et Dai Mo, a organisé des espaces de promotion et de présentation de produits à l’occasion du Tet du Cheval 2026, dans le cadre de la série d’événements « Xuân An Khang », ainsi que des marchés aux fleurs de printemps, afin de répondre aux besoins d’achats à l’approche du Nouvel An lunaire.



Ces activités visent également à promouvoir l’image de la capitale millénaire comme une destination touristique « sûre, conviviale, de qualité et attractive », tout en contribuant au développement des industries culturelles et du tourisme à Hanoï.



Selon Nguyen The Hiep, directeur adjoint du Service municipal de l’industrie et du commerce, ces initiatives s’inscrivent dans la mise en œuvre de la directive n°05-CT/TU du Comité municipal du Parti de Hanoï relative à l’organisation des activités d’accueil du Nouvel An lunaire 2026, et ont pour objectif de garantir l’approvisionnement en produits sur le marché, de stabiliser les prix, de stimuler la consommation intérieure et de promouvoir les produits vietnamiens.



L’événement « Xuân An Khang » organisé au stade de Hoang Cau, dans le quartier d’O Cho Dua, comprend près de 100 stands consacrés à la présentation de produits commerciaux emblématiques, de produits OCOP (One Commune One Product), d’articles d’artisanat, avec la participation d’entreprises et villages de métier de Hanoï et de nombreuses autres provinces du pays.

Un stand de calligraphie. Photo: VNA

D’autres espaces similaires sont également mis en place au tertre de Dong Da, quartier éponyme, et au parc Phung Khoang, dans le quartier de Dai Mo, chacun comptant environ 30 stands présentant des produits artisanaux, textiles, ménagers et des spécialités régionales à l’origine clairement identifiée, permettant aux habitants et aux visiteurs de découvrir les spécificités culturelles de Hanoï et d’autres régions du pays.



Les événements se déroulent du 4 au 8 février 2026, offrant une plateforme dynamique de promotion commerciale et d’échanges culturels à l’approche du Tet de l’Année du Cheval. -VNA/VI