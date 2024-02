9e Dialogue Raisina : le Vietnam souligne le rôle important de la coopération multilatérale

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Do Hung Viet a participé les 22 et 23 février au 9e Dialogue Raisina à New Delhi, en Inde, ayant pour thème « Conflit - Compétition - Coopération – Création ».

Lors de la séance de débat « Désécurisation du développement : résilience dans l'Indo-Pacifique », le vice-ministre Do Hung Viet a souligné les « points chauds » et les conflits persistants dans la région et dans le monde, ainsi que les défis de sécurité non traditionnels, les développements complexes en Mer Orientale et les graves problèmes sur la sécurité causés du changement climatique et de l'utilisation non durable des ressources naturelles dans la sous-région du Mékong, qui ont posé des défis au développement durable et aux efforts visant à maintenir la paix et la stabilité à long terme dans la région.

Le contexte présente le message que l'Indo-Pacifique n'est pas seulement une zone de compétition stratégique entre superpuissances, mais aussi un lieu où les pays s'efforcent de parvenir à une coopération multilatérale pour la paix et la stabilité et unissent leurs forces pour résoudre les défis communs, a-t-il souligné.

Le Vietnam et l'ASEAN s'engagent à construire ce message ensemble, en créant un réseau communautaire résilient et complet, où chaque pays peut se développer dans la paix, la stabilité et le développement durable, a déclaré le diplomate vietnamien, en soulignant le rôle important de la coopération multilatérale, du dialogue constructif et de la prospérité pour tous.

Durant son séjour, le vice-ministre Do Hung Viet a eu des rencontres bilatérales avec le secrétaire d'État du ministère polonais des Affaires étrangères Wladyslaw Teofil Bartoszewski, le vice-ministre norvégien des Affaires étrangères Andreas Motzfeldt, le secrétaire général de l'Agence des affaires étrangères de l'Union européenne (UE) Stefano Sannino et le directeur général de l'Agence australienne de renseignement, Andrew Shearer.

Lors des réunions, ils ont abordé les relations bilatérales, ainsi que les questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Le Dialogue Raisina est une conférence annuelle organisée par la Fondation d’étude des observateurs (Observer Research Foundation-ORF) depuis 2016. Il s'agit du principal forum multilatéral prestigieux en Inde rassemblant des responsables de haut rang, des experts, des universitaires et des gestionnaires pour discuter de questions géopolitiques et géoéconomiques. Cette année, le forum a réuni 2.500 délégués d’une centaine de pays dans le monde. -VNA/VI