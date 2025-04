50 ans de réunification nationale : un érudit australien impressionné par le développement fort du Vietnam

Le professeur émérite Carl Thayer, de l'Académie australienne des forces de défense de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud, a déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) qu'au cours des 50 dernières années depuis la réunification du pays (30 avril 1975 - 2025), le Vietnam a radicalement changé.

Le professeur Carl Thayer a rappelé que les 15 premières années après la réunification ont été une période difficile pour le Vietnam. On peut dire qu’à cette époque, le Vietnam traversait une crise socio-économique. Cependant, selon le professeur Carl Thayer, c'est la vision stratégique des dirigeants du pays lors de la mise en œuvre du Renouveau, permettant au secteur privé de se développer, qui a été le facteur clés pour aider le Vietnam à sortir de cette crise.

Le Vietnam a décidé de passer d’un mécanisme de planification centralisée rigide au développement d’une économie de marché à orientation socialiste et en même temps, de diversifier et de multilatéraliser les relations extérieures.

1995 est considérée comme une année charnière, lorsque le Vietnam a normalisé ses relations avec les États-Unis et a rejoint l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) en tant que septième membre.

En attirant les investissements directs étrangers, le Vietnam a progressivement fait passer son économie de l’agriculture à l’industrie manufacturière, trouvant ainsi des ressources pour réduire la pauvreté et augmenter les revenus des gens.

Parlant de la victoire historique du peuple vietnamien du 30 avril 1975, le professeur Carl Thayer a déclaré que le cœur de cette victoire était la promotion de l'esprit de solidarité nationale. On peut dire que la victoire du 30 avril 1975 fut une combinaison d’art militaire et de diplomatie habile, tirant parti de la force nationale et de la force de l’époque.

Le professeur Carl Thayer a déclaré que le Vietnam non seulement diversifie et multilatéralise ses relations extérieures par le biais de partenariats stratégiques, mais poursuit également de manière proactive et active l'intégration internationale, démontrée par sa participation au Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), à l'ASEAN, à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et à d'autres organisations multilatérales. Cette stratégie diplomatique a connu un succès retentissant, le Vietnam ayant été élu à deux reprises membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies avec une majorité écrasante de voix.

Le Vietnam a affirmé sa réputation internationale de partenaire fiable grâce à sa quête d’indépendance, d’autonomie, de paix, de coopération et de développement. Le professeur Carl Thayer a déclaré que la plupart des pays en développement regardent le Vietnam avec admiration.

Dans le contexte de l’intégration croissante du Vietnam dans l’économie mondiale, de nombreuses leçons tirées de cette grande victoire doivent être reconnues et promues. Selon le professeur Carl Thayer, le Vietnam doit préserver son identité nationale, toujours être proactif, ne pas perdre sa culture et toujours être capable d’évaluer ses forces et ses faiblesses lorsqu’il poursuit une vision stratégique à long terme.

Le Vietnam peut apprendre des autres pays, mais doit toujours garantir ses intérêts nationaux. Cela nécessite une stabilité politique, une unité populaire et la capacité de s’adapter et d’innover en permanence.

Le professeur Carl Thayer a exprimé sa conviction dans l'avenir prometteur du Vietnam car « le Vietnam accueille toujours les défis et les transforme en opportunités ». -VNA/VI