Báo Ảnh Việt Nam

Nouvelles

17 patrimoines culturels immatériels de l’humanité du Vietnam

Jusqu'à présent, 17 patrimoines culturels immatériels du Vietnam ont été inscrits officiellement par l'UNESCO dans la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.
    

 

À lire également

En savoir plus

Top