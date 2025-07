Yuichi Kimura et le succès au Vietnam de sa série de livres Jouer avec les enfants

24/07/2025

La série Jouer avec les enfants, de l'auteur japonais Yuichi Kimura, est une collection de livres illustrés (appelés ehon au Japon) qui a conquis un large public international. Protégée par le droit d'auteur et publiée dans de nombreux pays, cette œuvre a rencontré un immense succès, notamment au Vietnam où elle s'est vendue à des dizaines de milliers d'exemplaires, devenant un véritable compagnon pour les enfants.

Yuichi Kimura à la maison d’édition Kim Dong.

Né en 1948 au Japon, Yuichi Kimura est un auteur prolifique qui a également œuvré dans la production d'animation. La série Jouer avec les enfants est sa deuxième œuvre publiée au Vietnam, sous l'égide de la maison d'édition Kim Dong.

Le 29 mars 2025, Yuichi Kimura a participé à une rencontre avec de jeunes lecteurs vietnamiens, organisée par Kim Dong. Malgré ses 80 ans, il reste joyeux, plein d’énergie et d’enthousiasme. À chacune de ses visites au Vietnam, il emporte un sac rempli de jouets faits main, qu’il utilise pour interagir avec les enfants, stimuler leur réflexion et éveiller leur curiosité.

Le 29 mars 2025, Yuichi Kimura participe à un échange avec de jeunes lecteurs vietnamiens, organisé par la maison d’édition Kim Dong.

La série Jouer avec les enfants se compose de 12 volumes, centrés sur les activités quotidiennes des enfants de 0 à 3 ans : se brosser les dents, prendre un bain, jouer, manger, etc. À travers des histoires simples, un langage clair, de charmantes illustrations et un format interactif de type flipbook, Yuichi Kimura invite habilement les jeunes lecteurs à explorer leur propre univers. Chaque livre transmet de petites leçons sur les bonnes habitudes, la politesse, l’autonomie ou encore l’hygiène, intégrées naturellement à des jeux et activités ludiques telles que cache-cache, chatouilles, quiz ou devinettes.

Yuichi Kimura présente la signification de la série Jouer avec les enfants.

Des enfants vietnamiens accueillent chaleureusement Yuichi Kimura.

Cette série de livres pour enfants se distingue par ses expériences surprenantes et captivantes à chaque page, garantissant un divertissement riche pour les jeunes lecteurs. Pour les parents, elle devient un véritable outil pour stimuler la créativité et renforcer les liens familiaux. Ils sont encouragés à interagir pendant la lecture : poser des questions, deviner les noms des personnages ou interpréter leurs actions, transformant ainsi chaque session en un moment de partage et d'éveil de l'imagination.

Au-delà du simple divertissement, la série véhicule un message profond : l'importance de consacrer chaque jour un moment à la lecture et au jeu avec ses enfants. C'est un cadeau précieux qui nourrit le développement de l'enfant et solidifie les relations familiales.

Yuichi Kimura anime un jeu interactif avec les enfants.

Des enfants participent à l’échange avec Yuichi Kimura, organisé par Kim Dong.

Dans un élan de générosité et un désir sincère de tisser des liens d'amitié avec les enfants vietnamiens, l'auteur, Yuichi Kimura, a personnellement financé l'intégralité de son voyage. De plus, la maison d'édition Kim Dong s'est engagée à reverser l'intégralité des droits d'auteur de cette série à des actions en faveur des enfants défavorisés. Un geste qui souligne la portée sociale et humanitaire de ce projet littéraire.

Yuichi Kimura illustre un passage de Jouer avec les enfants pour une petite lectrice.

Une représentante de la maison d’édition Kim Dong remet un bouquet de fleurs à l'auteur.

Au Japon, Yuichi Kimura participe depuis plus de 23 ans au programme « Kids Classroom », une initiative éducative reconnue pour le développement des compétences essentielles chez les enfants. Grâce à son implication dans des activités telles que le théâtre de marionnettes, la cuisine ou encore la fabrication de cerfs-volants, il a acquis une compréhension fine de la psychologie infantile, qu’il met au service de ses histoires empreintes d’empathie et de tendresse.

Yuichi Kimura pose pour une photo souvenir avec de jeunes lecteurs vietnamiens.

La série Jouer avec les enfants est également née de son parcours personnel, alors qu’il accompagnait « Kids Classroom » tout en s’occupant chaque jour de ses deux petits-enfants. Souhaitant que cette œuvre dépasse les frontières, Yuichi Kimura aspire à ce que chaque pays où la série est publiée participe au processus d’illustration. Au Vietnam, il a choisi de collaborer avec la peintre Thuy Com pour concrétiser cette vision.

Lors de son séjour au Vietnam, en plus de rencontrer ses jeunes lecteurs, Yuichi Kimura a démontré que son engagement allait bien au-delà des mots de ses livres. En plus de rencontrer ses jeunes lecteurs, l'auteur a rendu une visite particulièrement émouvante aux enfants défavorisés de l'Hôpital national pédiatrique de Hanoï, leur apportant des cadeaux et de la joie. Ce geste chaleureux a laissé une empreinte profonde dans le cœur de ces enfants, incarnant l'image d'un grand-père japonais bienveillant et dévoué. Entre les pages de ses livres et ces moments de vie partagés, Yuichi Kimura s'impose désormais comme un véritable ami pour les enfants vietnamiens, tissant des liens de gentillesse et d'inspiration./.

Texte: Vân Trân - Photos: Trân Thanh Giang/VI - Traduction: Hà Vu