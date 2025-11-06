Voyage unique à bord du train « Aux cinq Portes d’entrée de Hanoï »
Le premier train touristique à deux étages du pays, baptisé « Train aux cinq Portes d’entrée de Hanoï » (The Hanoi Train), marque le point de départ d’un voyage alliant transport, tourisme et culture au cœur de la capitale millénaire. Exploité par la Compagnie des chemins de fer vietnamiens, il s’agit d’un produit touristique urbain inédit, offrant une expérience complète de découverte de la ville.
Ce train compte cinq voitures à deux étages ainsi que deux wagons-bars, chacun portant le nom d’une des cinq portes d’entrée emblématiques de la capitale : Câu Dên, Quan Chuong, Câu Giây, Cho Dua et Dông Mac. Ces appellations rappellent le riche passé historique de Hanoï ainsi que les patrimoines du delta du fleuve Rouge. Le train part à 8h00 et 13h00 de la gare centrale de Hanoï, en passant par Long Biên, Gia Lâm, Yên Viên et Tu Son (province de Bac Ninh), avant de revenir à son point de départ.
Selon M. Truong Hoang Anh, responsable de l’exploitation, le train dispose actuellement de cinq voitures (une voiture VIP, quatre voitures standards) ainsi que de deux voitures dédiées à la prise de vue. Il offre au total 258 places assises, avec des billets variant de 550 000 à 750 000 VND par trajet.
« Le train s’arrête à la gare de Tu Son et emmène les passagers visiter le temple Dô, un lieu de rencontre culturelle majeur de l’ancienne région du Kinh Bac. Ce n’est pas seulement un lieu de repos, mais aussi un espace culturel permettant de mieux comprendre l’histoire de la région », a expliqué M. Hoàng Anh. Conçu dans un style mêlant modernité et inspiration rétro, le train présente des intérieurs chaleureux en bois, un éclairage tamisé et des motifs empreints de nostalgie.
Chaque voiture constitue un espace à part entière, recréant l’identité de chaque porte d’entrée, où passé et présent se rencontrent. Les larges fenêtres ouvertes offrent une vue panoramique sur les rues animées de la capitale : toits de tuiles anciennes longeant les voies ferrées, quartiers commerçants, ou encore les eaux paisibles du fleuve Rouge au crépuscule.
Mme Pham Tu Anh (60 ans), une touriste hanoïenne, raconte : « Chaque voiture possède son propre charme et donne l’impression de replonger dans le Hanoï d’il y a des décennies. J’ai été particulièrement séduite par le repas léger servi à bord : riz gluant mélangé à du jeune riz gluant pilé et séché, gâteaux phu thê, thé au lotus… Ce n’est pas seulement un repas, mais toute une mémoire, un retour au vieux Hanoï. »
Le train attire non seulement les touristes vietnamiens, mais également de nombreux visiteurs internationaux. Mme Lena, originaire de Sydney (Australie), confie : « J’ai découvert ce train sur Internet et je l’apprécie beaucoup. L’espace est magnifique, raffiné et empreint d’identité vietnamienne. À Sydney, il existe aussi des trains à impériale, mais ils sont plus simples et proposent moins d’activités culturelles. » Alliant art, gastronomie et technologie, le « Train aux cinq Portes d’entrée de Hanoï » s’impose comme un symbole de l’esprit d’innovation du tourisme vietnamien.
Texte : Ngân Ha Photos : Khanh Long/VI Traduction : Diêu Vân