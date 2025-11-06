Voyage unique à bord du train « Aux cinq Portes d’entrée de Hanoï »

06/11/2025

Le premier train touristique à deux étages du pays, baptisé « Train aux cinq Portes d’entrée de Hanoï » (The Hanoi Train), marque le point de départ d’un voyage alliant transport, tourisme et culture au cœur de la capitale millénaire. Exploité par la Compagnie des chemins de fer vietnamiens, il s’agit d’un produit touristique urbain inédit, offrant une expérience complète de découverte de la ville.

Les cinq voitures à deux étages du train « aux cinq Portes d’entrée de Hanoï » portent chacune le nom d’une porte emblématique de la capitale : Câu Dên, Quan Chuong, Câu Giây, Cho Dua et Dông Mac.

Le train propose chaque jour deux circuits entre la gare de Hanoï et la gare de Tu Son.

Ce train compte cinq voitures à deux étages ainsi que deux wagons-bars, chacun portant le nom d’une des cinq portes d’entrée emblématiques de la capitale : Câu Dên, Quan Chuong, Câu Giây, Cho Dua et Dông Mac. Ces appellations rappellent le riche passé historique de Hanoï ainsi que les patrimoines du delta du fleuve Rouge. Le train part à 8h00 et 13h00 de la gare centrale de Hanoï, en passant par Long Biên, Gia Lâm, Yên Viên et Tu Son (province de Bac Ninh), avant de revenir à son point de départ.

Selon M. Truong Hoang Anh, responsable de l’exploitation, le train dispose actuellement de cinq voitures (une voiture VIP, quatre voitures standards) ainsi que de deux voitures dédiées à la prise de vue. Il offre au total 258 places assises, avec des billets variant de 550 000 à 750 000 VND par trajet.

Le train est mis en service depuis le 31 août 2025 sur l’axe Hanoï – Tu Son (province de Bac Ninh).

Des repas légers de saison sont servis à bord.

« Le train s’arrête à la gare de Tu Son et emmène les passagers visiter le temple Dô, un lieu de rencontre culturelle majeur de l’ancienne région du Kinh Bac. Ce n’est pas seulement un lieu de repos, mais aussi un espace culturel permettant de mieux comprendre l’histoire de la région », a expliqué M. Hoàng Anh. Conçu dans un style mêlant modernité et inspiration rétro, le train présente des intérieurs chaleureux en bois, un éclairage tamisé et des motifs empreints de nostalgie.

Chaque voiture constitue un espace à part entière, recréant l’identité de chaque porte d’entrée, où passé et présent se rencontrent. Les larges fenêtres ouvertes offrent une vue panoramique sur les rues animées de la capitale : toits de tuiles anciennes longeant les voies ferrées, quartiers commerçants, ou encore les eaux paisibles du fleuve Rouge au crépuscule.

Chaque voiture reconstitue un espace de vie des années d’antan.

Tout au long du trajet, les passagers sont invités à assister à diverses performances d’arts traditionnels vietnamiens : quan ho (chant alterné), ca tru (chant des courtisans), cheo (théâtre populaire), xâm (chant des aveugles), etc. L’artiste Thu Phương confie : « Nous souhaitons rapprocher la musique folklorique du public. À bord du train, deux spectacles de cheo et de xâm sont proposés, créant une ambiance joyeuse et dynamique, au grand plaisir des passagers. » Les deux wagons-bars se transforment en cafés ambulants, où les visiteurs peuvent déguster du thé et des spécialités culinaires de Hanoï, bercés par les sons des roues sur les rails, rappelant l’atmosphère des voyages d’antan.

Un service de navette gratuit est organisé pour permettre aux visiteurs d’effectuer l’aller-retour lors de leur visite au temple Đô.

Un guide touristique présente l’histoire des huit rois de la dynastie des Ly aux visiteurs.

Mme Pham Tu Anh (60 ans), une touriste hanoïenne, raconte : « Chaque voiture possède son propre charme et donne l’impression de replonger dans le Hanoï d’il y a des décennies. J’ai été particulièrement séduite par le repas léger servi à bord : riz gluant mélangé à du jeune riz gluant pilé et séché, gâteaux phu thê, thé au lotus… Ce n’est pas seulement un repas, mais toute une mémoire, un retour au vieux Hanoï. »

Le train attire non seulement les touristes vietnamiens, mais également de nombreux visiteurs internationaux. Mme Lena, originaire de Sydney (Australie), confie : « J’ai découvert ce train sur Internet et je l’apprécie beaucoup. L’espace est magnifique, raffiné et empreint d’identité vietnamienne. À Sydney, il existe aussi des trains à impériale, mais ils sont plus simples et proposent moins d’activités culturelles. » Alliant art, gastronomie et technologie, le « Train aux cinq Portes d’entrée de Hanoï » s’impose comme un symbole de l’esprit d’innovation du tourisme vietnamien.

Alliance entre modernité et tradition, le train offre aux passagers une expérience culturelle unique.

Texte : Ngân Ha Photos : Khanh Long/VI Traduction : Diêu Vân