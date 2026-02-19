Voyage patrimonial au cœur du « foyer commun » des 54 groupes ethniques du Vietnam

La délégation, composée d'ambassadeurs, de chargés d'affaires, de chefs de chargés d'affaires et de chefs d'organisations internationales au Vietnam, a découvert la culture singulière du peuple vietnamien au Village culturel et touristique des groupes ethniques du Vietnam.

Ce programme visait à promouvoir la beauté du pays, de son peuple et des valeurs du patrimoine culturel traditionnel vietnamien auprès des partenaires internationaux. Les diplomates ont exploré les régions, des montagnes du nord aux cours d'eau du sud, et ont ainsi pleinement ressenti « l'unité dans la diversité » de la culture vietnamienne.

Visite du complexe de tour Cham par une délégation diplomatique. Photo : Lam Son

Des visiteurs internationaux découvrent l'artisanat de la poterie de Bau Truc, pratiqué par le peuple Cham – un patrimoine culturel immatériel inscrit sur la Liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO et nécessitant une sauvegarde urgente. Photo : Lam Son

Le voyage a débuté dans le village ethnique Muong. Les invités internationaux ont été particulièrement impressionnés par l'architecture des maisons sur pilotis aux toits incurvés évoquant des carapaces de tortues, associées à l'épopée de la « Naissance de la Terre et de l'Eau ». Au-delà des visites touristiques, les ambassadeurs ont participé activement aux activités quotidiennes de la population locale, notamment au tissage artisanal et textile, et ont assisté à des spectacles folkloriques. Leurs sourires radieux illuminaient leurs visages lorsqu'ils se sont joints à la danse des perches de bambou et aux jeux de balle dans la cour d'une maison sur pilotis.

Des instruments de musique traditionnels du groupe ethnique Xo Dang. Photos : Lam Son

Après avoir quitté l'espace culturel Muong, la délégation s'est rendue au village ethnique Xo Dang. Là, les sonorités du Tơ rưng et du Klong-put ont captivé l'auditoire. Les habitants Xo Dang ont initié avec enthousiasme les visiteurs à l'utilisation de ces instruments de musique en bambou, créant ainsi un espace propice à un riche échange artistique

La vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Trinh Thi Thuy, et des diplomates internationaux ont découvert la culture de l'ethnie Muong. Photo : Lam Son

Le point d'orgue suivant fut la visite du site des pagodes khmères et du complexe de tours Cham. Les délégués se sont immergés dans la « Culture colorée de Vinh Long » à travers diverses formes d'art traditionnelles telles que le Don Ca Tai Tu (musique folklorique traditionnelle du Sud du Vietnam), les chants folkloriques Phu Le et la gracieuse danse Rom-vong.

L'art de la poterie de Bau Truc, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, a particulièrement enchanté de nombreux visiteurs qui ont eu l'occasion de toucher l'argile pour la première fois et de s'essayer à la poterie sous la direction d'artisans.

Les délégués internationaux ont apprécié les produits qu'ils ont confectionnés eux-mêmes lors d'un atelier de tressage traditionnel de feuilles de cocotier à Tra Vinh. Photo : Lam Son



Cette visite n'était pas qu'une simple activité touristique ; elle a également constitué un important pont culturel, contribuant à renforcer l'amitié entre le Vietnam et les pays et organisations du monde entier. Ainsi, l'image d'un Vietnam riche d'identité, dynamique et pacifique a marqué durablement le cœur des visiteurs internationaux./.

Texte et photos : Lam Son Traduction : Diêu Vân