Vo Tuong Kha, fer de lance de la médecine sportive au Vietnam

22/07/2022

Pour combler ce manque, le médecin-professeur associé Vo Tuong Kha, directeur de l'hôpital de médecine sportive du Vietnam, et le personnel de celui-ci, s’emploient à développer la médecine sportive dans l’ensemble du pays.

La médecine du sport ou médecine sportive est la médecine spécialisée dans la prévention, le diagnostic et le traitement des pathologies induites par le sport ou pouvant affecter les performances des sportifs. Le médecin-professeur associé Vo Tuong Kha, lors d’une rencontre avec des journalistes, a brossé un aperçu général sur le rôle de la médecine sportive vis-à-vis des sportifs de haut niveau mais aussi des sportifs amateurs.

Pour le sport de haut niveau, la médecine sportive a pour but d’assurer la santé des sportifs à la fois durant l'entraînement et lors des compétitions. Les traitements doivent garantir un rétablissement complet de leurs capacités.

Le médecin Vo Tuong Kha accorde une attention particulière à enrichir les connaissances de la médecine sportive. Photo d’archives de l’hôpital de médecine sportive du Vietnam Le médecin Vo Tuong Kha accorde une attention particulière à enrichir les connaissances de la médecine sportive. Photo d’archives de l’hôpital de médecine sportive du Vietnam L’hôpital de médecine sportive du Vietnam participe activement aux traitements caritatifs dans l’ensemble du pays. Photo d’archives de l’hôpital de médecine sportive du Vietnam

Départ d’une délégation de médecins à Hô Chi Minh-Ville en 2021 dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Photo d’archives de l’hôpital de médecine sportive du Vietnam

Le médecin Vo Tuong Kha (chemisier bleu, premier à gauche), rencontre la délégation de médecins avant leur départ pour Hô Chi Minh-Ville afin d'aider leurs collègues dans la lutte contre le Covid-19 en 2021. Photo d’archives de l’hôpital de médecine sportive du Vietnam

La médecine sportive a une autre mission importante, c’est son rôle de consultation pour aider le sportif à choisir la discipline appropriée à ses dons et capacités naturelles.

Ces dernières années, la vie des Vietnamiens s'est nettement améliorée, et le sport est devenu nécessaire pour beaucoup de gens afin de fortifier leur santé. La médecine sportive, si elle est suffisamment développée, contribue aussi à améliorer la morphologie et la stature des Vietnamiens.

La médecine sportive peut guérir des pathologies telles que l’obésité, le diabète, l’hypertension. En pratiquant des exercices conseillés par un médecin sportif, le malade n'a plus besoin de prendre des médicaments et voit sa maladie s’atténuer.

Ces dernières années, l’hôpital de médecine sportive du Vietnam a été une adresse de confiance non seulement pour les sportifs professionnels mais aussi les amateurs. Photo : Khanh Long

Le médecin Vo Tuong Kha (chemisier à carreaux) examine une séance d’entraînement d’un coureur blessé. Photo d’archives de l’hôpital de médecine sportive du Vietnam

Selon le médecin Vo Tuong Kha, que ce soient les sportifs professionnels ou amateurs, les personnes pratiquant plus de mouvements par rapport au niveau moyen nécessitent des méthodes de traitement modernes.

A l’hôpital de médecine sportive du Vietnam, la médecine traditionnelle est graduellement appliquée. Selon le professeur Vo Tung Kha, les pays de la région tels que la Chine, le Japon ou la Thaïlande ont appliqué avec efficacité la médecine traditionnelle dans le traitement des sportifs, la récupération et l’amélioration de leurs capacités physiques. « Cela devrait être un atout pour les pays d’Asie dont le Vietnam. Nous poursuivrons nos études et nous développerons la médecine traditionnelle appliquée aux sportifs dans les temps à venir », a souligné le professeur Vo Tuong Kha.

L’hôpital utilise l'électrothérapie qui délivre un micro-courant pour traiter la douleur, stimuler ou renforcer un muscle. Pour la récupération des sportifs après les compétitions ou l'entraînement, l’hôpital applique des méthodes de pointe mais aussi traditionnelles telles que massage, acupression, yoga, Qi Gong.

Les applications réussies réalisées par l’hôpital de médecine sportive du Vietnam donnent au médecin Vu Tuong Kha une ferme confiance en la construction d'un secteur de la médecine sportive vietnamienne.

Il a créé, fin mars dernier, l’antenne de l’Association de psychologie sportive, base à la création du réseau de médecine sportive dans l’ensemble du pays et de la discipline de médecine sportive de l’Université de médecine et de pharmaceutique basée dans ledit hôpital. Ces programmes devraient contribuer à créer un contingent de médecins sportifs, qui seront, selon les objectifs, une cinquantaine en 2030, et 300 en 2050./.





Texte : Thao Vy – Photos : Khanh Long et archives de l’hôpital de médecine sportive du Vietnam. Traduction ; Diêu Vân