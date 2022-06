Vinpearl Nam Hôi An, paradis touristique du Centre

Premièrement, on peut citer la station de villégiature 5 étoiles VinpearlResort& Golf Nam Hôi An qui donne sur la magnifique plage Binh Minh. En forme de deux voiles inspirées de la Méditerranée, le VinpearlResort& Golf Nam Hội An est digne d’être l’un des plus impressionnants complexes touristiques et de villégiature de Vinpearl au Sud de Hoi An. De belles villas avec vue sur mer constitue chacun un espace privé plongeant le touriste en pleine nature, avec une piscine en forme de coque de 2.3000 m de largeur qui s’étend jusqu’à une plage de sable blanc, de succulents plats de diverses cuisines dans le monde, préparés par des cordons bleus.

A la fin d’une journée riche de découvertes, le touriste peut déguster de magnifiques cocktails de fruits tropicaux multicolores aux goûts irrésistibles, des vins, du whisky… Un terrain de golf dissimulé parmi de belles dunes de sable hautes 4 à 11 m attend les joueurs de golf.

Situé à quelques pas du VinpearlResort& Golf Nam Hội An, d’une superficie de plus de 63.000 m², le complexe de loisirs VinWonders Nam Hội An est une destination de luxe divisée en six secteurs : ports, safari, aquarium, îles culturelles folkloriques, jeux en plein air et en salle.

Le touriste y découvre des espaces inspirés des architectures orientale et occidentale, visite des villages de métiers traditionnels et fabrique lui-même de jolis articles artisanaux, déguste des plats locaux, nage dans l’aquarium, regarde des spectacles …

Situé dans VinWonders Nam Hội An, la réserve semi-naturelle River Safari est la seule du genre au Vietnam. Elle s’étend sur des centaines d'hectares. Le touriste peut y admirer de rares mammifères et oiseaux sauvages dans un cadre très naturel, à bord d’un bateau, tels que cigognes, flamants, kangourous, antilopes, éléphants, lions, tigres du Bengale…/.

Le panorama du complexe de loisir VinWonders Nam Hôi An. Photo : Vinpearl Le panorama du complexe de loisir VinWonders Nam Hôi An. Photo : Vinpearl

En cette période de réouverture touristique complète, le Vinpeal Nam Hoi An a lancé le tour « trois en un » intitulé « Retour à la nuit » comprenant des représentations d'arts folkloriques, des marchés gastronomiques et des expériences en pleine nature avec des animaux sauvages. En outre, le Vinpeal réalise, de concert avec des agences d’aviation partenaires, des vols forfaitaires, des vols commerciaux sur les lignes domestiques et internationales pour transporter les touristes vers des destinations touristiques célèbres, proposant des services de luxe et sécuritaires.

Texte: Thanh Hoa – Photos: Thanh Hoa, Tât Son, Hoang Ha et archives de Vinpeal. Traduction : Diêu Vân