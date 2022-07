VinFast à la pointe de la révolution de l'industrie automobile mondiale



Exposition des voitures électriques Vinfast au Salon de l’auto de Los Angeles 2021. Photo: Archives de Vinfast

« La technologie deviendra une base solide et un outil pour notre connexion durable avec la nature. Notre but est de créer un bel avenir pour tous ». Il s’agissait de la présentation de VinFast, seule entreprise de voitures électriques au Vietnam, au Salon de l’auto de Los Angeles 2021, confirmation de la vision ainsi que des ambitions de ce groupe automobile.

1. Après le lancement des modèles électriques VF e35 et VF e36 au Salon de l’auto de Los Angeles 2021, les médias internationaux ont publié une série d’articles sur “le nouveau venu VinFast”. Selon eux, “ce serait une erreur de le négliger.”

De nombreux journaux ont également déclaré que VinFast pourrait devenir le “fer de lance” du marché des voitures électriques, et que cette société vietnamienne pourrait devenir un pionnier sur le marché des voitures électriques.

David Waterworth, analyste du magazine australien de l’auto Driven, a souligné les véritables différences entre Vinfast et les autres adversaires du marché.

Lancement des modèles électriques VF e35 et VF e36 au Salon de l’auto de Los Angeles 2021. Photo: Archives de Vinfast

La première différence est la technologie intelligente. Selon Driven, Vinfast collabore avec des partenaires du monde entier, tels que StoreDot en Israël qui dispose d’une technologie de charge ultra-rapide et ProLogium spécialisé dans la production des batteries solides.

Le portail d’information électronique de l’automobile international du Royaume-Uni, AutoFutures, souligne les technologies les plus avancées de Vinfast. AutoFutures prend l’exemple de l’assistant virtuel de VinFast avec la capacité de comprendre simultanément plusieurs langues telles que l’anglais, le français, l’allemand, l’espagnol, le néerlandais et le vietnamien. Cet assistant virtuel peut non seulement offrir des conversations interactives, mais également aider les utilisateurs à rechercher des informations et à personnaliser l’expérience en fonction de leurs intérêts et de leurs habitudes.

Cependant, selon AutoFutures, il y a beaucoup plus à attendre. Les véhicules électriques de VinFast sont équipés d’un système avancé d’aide à la conduite (ADAS) doté des technologies les plus avancées telles que le maintien de voie, l’évitement des collisions et la surveillance du conducteur. Ceci est le résultat d’une coopération avec des partenaires industriels de premier plan, d’une association à des instituts technologiques majeurs de l’écosystème de Vingroup tels que VinBigdata, VinAI et VinSmart.

Avec ces différences, les experts internationaux font confiance à VinFast pour rivaliser à égalité avec les plus grands acteurs sur le marché le plus difficile comme les États-Unis.

2. En 2017, à Hai Phong, la plus grande ville portuaire du Vietnam, l’industrie mondiale de la technologie automobile a été témoin d’un miracle. En seulement 21 mois, Vinfast a construit un complexe d’usines, produisant des voitures de classe mondiale et développant ses trois premiers modèles. Ceci est considéré comme un rythme étonnamment rare pour l’industrie automobile mondiale.

Vinfast possède l’usine la plus grande et la plus automatisée d’Asie du Sud-Est. Il s’agit notamment d’une usine de soudage de coques à la pointe de la technologie avec 1200 robots ABB, une usine de peinture avec la technologie moderne de revêtement électrolytique Rodip et une usine auxiliaire polyvalente avec 3 lignes de production modernes. Les usines de production de batteries et de bornes de recharge sont au cœur de la production de véhicules électriques de Vinfast.

Usine d'assemblage de haute technologie de Vinfast. Photo: Archives de Vinfast

Dans la zone d’inspection des véhicules, les ingénieurs s’assurent que chaque voiture répond aux normes de qualité les plus élevées. Des millions de voitures électriques intelligentes Vinfast y voient le jour pour apporter la sécurité, la commodité et la joie aux clients du monde entier.

Selon Sandy Fitzpatrick, un analyste de l’automobile, Vinfast a bien choisi les États-Unis comme sa destination car les États-Unis investissent massivement à la fois dans les infrastructures et les politiques pour les véhicules électriques, en particulier le plan de 174 milliards de dollars pour créer une révolution verte dans le pays. Les États-Unis est un grand marché car les véhicules électriques ne représentent que 3% des ventes de voitures aux États-Unis au premier semestre 2021, alors qu’en Europe est de 15% et 12% en Chine.

Les usines de production de batteries et de bornes de recharge sont au cœur de la production de véhicules électriques de Vinfast. Photo: Archives de Vinfast

Selon Michael Lohscheller, directeur général de VinFast Global, les États-Unis sont le meilleur endroit pour VinFast pour s’implanter solidement sur le marché mondial.

Avant tout, les voitures électriques Vinfast sont un symbole des efforts de nombreuses générations de Vietnamiens pour être les premiers dans le domaine de la haute technologie. Les voitures électriques Vinfast méritent d’être des produits représentant la valeur, la sagesse et le leadership du Vietnam dans le monde./.

Texte: Thao Vy - Photo: Archives de Vinfast - Traduction: Hà Vu